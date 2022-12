Da edicola abbandonata ad infopoint sociale, la novità in Veronetta conquista anche l'attenzione della tv

A Verona il "bene" fa notizia. E arriva in tv. Succede con l’ex edicola di Veronetta, pronta a riaprire le serrande per far vivere il quartiere e contrastare la solitudine, soprattutto degli anziani. Questa mattina, infatti, martedì 27 dicembre, così come viene segnalato in una nota da Palazzo Barbieri, una troupe del Tg3 regionale è giunta sul posto per un servizio dedicato al nuovo infopoint sociale che sta destando grande curiosità anche al di fuori dei confini cittadini. Un interesse dei media per raccontare le azioni virtuose di cui Verona è ricca e diffonderne così l’esempio. Ma anche sentire direttamente le voci di chi il progetto è riuscito a concretizzarlo siglando un "patto di sussidiaritetà".

Parliamo dell’assessore al Decentramento Federico Benini per l’amministrazione e di Maria Antonietta Bergamasco presidente dell’associazione D-HUB, capofila di una serie di realtà che faranno dell’ex edicola il cuore pulsante del quartiere, uno spazio dove le attività sociali si alterneranno a quelle culturali e di promozione del territorio. Non è la prima volta che i media si interessano dei cittadini attivi del Comune di Verona, a dimostrazione che non è solo la cronaca nera a riempire le pagine dei quotidiani.

Vuoi per il numero di progetti suggellati in pochi anni, vuoi per il valore sociale delle iniziative ma ciò che non sfugge è senza dubbio la passione e l’impegno che muove i cittadini che diventano protagonisti del territorio. Senza di loro, siano associazioni, enti, gruppi o singoli, tanti piccoli grandi risultati non sarebbero stati possibili: «Ad oggi, - commentano in conclusione da Palazzo Barbieri - siamo arrivati a 107 patti siglati e migliaia di cittadini coinvolti, un risultato di cui tutta la città deve essere orgogliosa».