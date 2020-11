Ecosistema Urbano di Verona, passi indietro nella classifica di Legambiente

Un'Italia a due velocità. La prima più dinamica e attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alle fonti rinnovabili, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini e alla crescita degli spazi naturali. La seconda più statica, soprattutto sul fronte smog, trasporti, raccolta differenziata e gestione idrica. È questa la fotografia scattata da Ecosistema Urbano 2020, il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani, stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore.

Diversi i parametri presi in considerazione da Legambiente per realizzare una classifica generale nazionale. Una classifica basata su dati relativi al 2019 e quindi in un contesto pre-pandemico. I parametri misurano la qualità dell'aria, la gestione dell'acqua, la gestione del rifiuti, la mobilità sostenibile, l'ambiente urbano, l'utilizzo di energie rinnovabili, le politiche climatiche, l'inquinamento acustico e gli interventi di riqualificazione edilizia in ottica green negli edifici pubblici. In base ai dati forniti da 104 comuni italiani, Trento e Mantova mantengono come lo scorso anno il primo e il secondo posto in graduatoria, seguite da Pordenone che supera Bolzano, scesa al quarto posto. Quinta la città di Reggio Emilia. Mentre in fondo alla graduatoria si piazzano Pescara, Palermo e Vibo Valentia.

Rispetto alla classifica dell'anno scorso, Verona ha perso tre posizioni, passando dal 67esimo posto al 70esimo. Ed a livello regionale, il capoluogo scaligero è penultimo. Prima di lui si piazzano Belluno (sesta), Treviso (11esima), Venezia (27esima), Padova (39esima) e Vicenza (58esima). Fanalino di coda veneto è invece Rovigo, 78esima.

Unica consolazione per il territorio scaligera, un riconoscimento per una buona pratica messa in luce da Legambiente. Il progetto menzionato nel rapporto è Steps, che punta alla rigenerazione e alla mappatura di piccoli e grandi spazi urbani, ripristinando la loro funzione di oasi della comunità per contrastare la solitudine.

