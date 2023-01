Sostenibilità ambientale: il caso virtuoso dell'azienda veronese che per la terza volta ha vinto il premio Ecopack

Just Italia è un'azienda di Grezzana, fondata nel 1984, che porta su tutto il territorio nazionale i cosmetici svizzeri Just attraverso la vendita diretta a domicilio e che afferma di fare del «rispetto e della protezione dell’ambiente» uno dei suoi capisaldi. L’impegno, come viene spiegato dalla stessa azienda in una nota, è declinato in più ambiti, riconducibili al programma aziendale denominato "Ho cura della Natura". I miglioramenti delle performance ambientali per risparmiare risorse (carta, acqua, plastica, energia elettrica…) sono «non solo condivisi all’interno dell’azienda, con i clienti e i consulenti, ma anche riconosciuti all’esterno e valorizzati da premi di respiro internazionale».

Ultimo, in ordine di tempo, è stato "Ecopack 2022", il Bando Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) per l’ecodesign, giunto alla sua nona edizione. Il bando premia e mira a dare visibilità alle aziende che hanno utilizzato incentivi di innovazione circolare per rendere i packaging più green. Just Italia è stata inserita, insieme ad altre realtà, come "caso" vincitore. Ed è già la terza volta che accade, dopo i precedenti riconoscimenti del 2015 e del 2019.

Sono stati due in particolare i progetti che hanno contribuito a far raggiungere questo risultato all'azienda di Grezzana. Il primo riguarda la riprogettazione in chiave sostenibile del pack di due prodotti Just per il mercato italiano: il flacone dosatore del Gel Lavamani e del Balsamo Corpo, per la prima volta riprogettato con plastica 50% riciclata. L’azienda spiega di aver così potuto ottenere un minor consumo dall'inizio del progetto (2020) pari a 7 tonnellate di plastica vergine.

Il secondo progetto valorizza invece il riuso: dal 2021 Just Italia dichiara infatti di riutilizzare, per le consegne dei prodotti ai propri consulenti, i cartoni in arrivo dalla sede svizzera di Just International. In questo modo verrebbero dunque evitati sia gli sprechi, sia nuovi acquisti di cartoni, con un risparmio annuo stimato in ben 100.000 cartoni in media.

Responsabilità per l’ambiente e le persone: «Nostro impegno proseguirà nel 2023»

Con il programma "Ho cura della Natura", Just Italia spiega di voler declinare in più ambiti la protezione dell’ambiente e il benessere del pianeta. Tra le azioni intraprese in questi anni si ricordano, per esempio, la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’ottimizzazione delle consegne di prodotti dalla Svizzera e l’adesione al progetto Climateline, il risparmio energetico all’interno della sede di Grezzana, l’utilizzo consapevole della carta e la sua riduzione d’uso, l’adozione dell’etichetta ambientale sulle confezioni ancor prima che fosse resa obbligatoria.

In una nota aziendale, i quattro soci Marco Salvatori (presidente), Daniela Pernigo (direttore marketing), Luca Hoelbling (direttore commerciale), Luca Luisi (direttore logistica) commentano così il riconoscimento appena ricevuto: «La vittoria a Ecopack 2022 è non solo una conferma della bontà della strada che abbiamo intrapreso ormai da anni e che ci vede impegnati nell’ambito della sostenibilità ambientale. È anche un incentivo a lavorare con ancora più passione e determinazione per proteggere la natura. Come lei da sempre si prende cura di noi, così noi abbiamo il delicato compito, particolarmente in questo momento storico, di adoperarci e sensibilizzare la comunità intera verso comportamenti ecologici virtuosi. Proseguiremo certamente anche nel 2023 a ottimizzare risorse e condividere buone pratiche quotidiane, espressione della vera filosofia Just».