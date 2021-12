Le eccellenze del calcio dilettantistico veronese celebrate in Comune: l'elenco di tutti i premiati

Un riconoscimento a giovani atleti che si sono distinti nel calcio giovanile veronese in questo inizio di stagione. Si è svolta questa mattina in sala Arazzi la cerimonia di consegna dell’8° Premio delle Eccellenze, tradizionale appuntamento pre-natalizio dello sport veronese. Non sarà come il Pallone d’Oro, ma il valore e il riconoscimento dato ai giovani calciatori, allenatori e dirigenti, premiano il grande lavoro fatto soprattutto nell’ultimo difficile periodo durante il quale molte società hanno dovuto fare i conti con la pandemia, che ha messo economicamente a dura prova tutto il mondo dello sport.

Miglior attacco, miglior difesa, miglior allenatore educatore sono tra i vari premi consegnati, senza dimenticare gli arbitri, figura assolutamente fondamentale e che a Verona può contare su un movimento di assoluto livello. Alla premiazione sono intervenuti l’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente Gruppo Sportivi Veterani Veronesi Pierluigi Tisato, il presidente della sezione arbitri AIA di Verona Claudio Fidilio e per la redazione di Giovanigol Rodolfo Giurgevic e Nicola Guerra.

«In questi cinque anni di lavoro nel mondo dello sport sono stato fortunato ad incontrare tante belle persone che praticano il calcio dilettantistico veronese – ha detto l’assessore Rando -. Questo è un riconoscimento importante per i giovani e anche significativo, perché si premiano l’educazione in campo e il rispetto per l’avversario e l’arbitro. Auguro che dopo questa edizione ce ne siano molte altre, perché è diventato un appuntamento fondamentale per gli appassionati e gli addetti ai lavori».

I premiati

Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B

Miglior attacco e miglior difesa: Nogara

Miglior attacco: Union Scaligeri

Allievi Provinciali Under 17 Girone B

Miglior difesa: Bovolone

Capocannoniere: Giacomo Bosetto (Bovolone) 15 reti

Miglior portiere: Tommaso Freddo (Bovolone) e Michele Melegari (Bovolone)

Miglior attacco: Union Scaligeri

Miglior centrocampista: Alessandro Marcon (Bovolone)

Juniores Provinciali Under 19 Girone A

Miglior attacco: Avesa

Miglior marcatore Massimo Beretta (Avesa) 10 reti

Juniores Regionale B

Miglior attacco: Atletico Città Di Cerea

Juniores Regionale A

Miglior difesa: Castelnuovo del Garda

Juniores Elite A

Miglior difesa: Pescantina Settimo

Miglior attacco: Villafranca

Miglior centrocampista: Marco Berardo (Pescantina Settimo) e Gabriele Scrinzi (Villafranca)

Giovanissimi Regionale A

Miglior difesa: Virtus Borgo Venezia

Miglior attacco: Baldo Junior Team Filippo Rossignati

Miglior marcatore: Davide Mischiati (16 reti Baldo Junior Team)

Miglior arbitro

Alberto Marchi

Giocatore educato

Emma Facchin (Provese)

Squadra Emergente

Aries Zevio Femminile A 5

Allievi Regionale A

Miglior marcatore: Giovanni Bonfà (Albaborgoroma) 18 reti

Miglior attacco: Albaborgoroma e Baldo Junior Team

Allievi Elite A

Miglior difesa: Villafranca

Miglior attacco: Ambrosiana

Giovanissimi Elite A

Miglior Marcatore: Francesco Montolli (Villafranca) 8 reti

Allenatore educatore