«Un luogo in cui mangiare, comprare e imparare», il 5 ottobre apre Eataly Verona

Con un leggero ritardo rispetto a quanto annunciato quasi un anno fa dal patron Oscar Farinetti, apre ufficialmente al pubblico Eataly a Verona. Il taglio del nastro sarà alle 11 di mercoledì 5 ottobre, in Via Santa Teresa 12.

Farinetti aveva indicato come data di apertura il 22 settembre 2022. Il ritardo è dunque di due settimane, ma intanto è già attivo il sito internet in cui Eataly Verona viene descritto come «un luogo in cui mangiare, comprare e imparare il meglio dell'enogastronomia locale e italiana, in una location esclusiva come quella dell'ex stazione frigorifera specializzata».

Ma sarà anche un luogo d'arte perché Eataly Verona ospiterà la Fondazione Earth (acronimo di Eataly Art House) «dove l'arte è accessibile a tutti - si legge sempre sul sito - Troverai mostre in collaborazione con 20 gallerie e un ricco palinsesto di eventi per vivere l'arte come non hai mai fatto prima».