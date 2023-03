L'Arena di Verona e la diga del Chievo a luci spente per l'Ora della Terra

Sabato 25 marzo 2023, alle ore 20.30, torna Earth Hour, l’Ora della Terra. Si tratta dell’evento globale del Wwf che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il pianeta. L’Ora della Terra, spiegano dal Wwf, non è solo un appuntamento internazionale, ma è anche «la richiesta di unire le forze per agire ed avere "-CO2 e +Natura" nelle nostre vite».

Earth Hour a Verona: «Un evento che richiama sempre più partecipazione»

Quest’anno in realtà sono due gli eventi a Verona: «Il consueto spegnimento dell’Arena, - ricordano dalla sezione scaligera del Wwf - per il quale ringraziamo il Comune e l’Agsm, durante il quale in Piazza Bra si potranno fare osservazioni astronomiche grazie alla partecipazione dell’astrofilo Enrico Bonfante di Empiricamente, che ci guiderà alla scoperta del cielo con il suo telescopio. Sempre in concomitanza si terrà anche un altro Earth Hour: la 2^ e 3^ circoscrizione, in occasione del centenario della Diga del Chievo hanno organizzato lo spegnimento delle luci della Diga, accompagnando l’evento con una fiaccolata del gruppo Scout CNGEI e la lettura di testi e poesie a tema della CT Renato Simoni».

Aderiscono all’iniziativa anche altri Comuni della Provincia, come i Comuni di Mozzecane, Povegliano, Bussolengo, Lazise, Ronco All’Adige. Le iniziative delle amministrazioni che verranno comunicate al Wwf veronese saranno inserite nella mappa nazionale di WWF Italia. «Per questa speciale serata - spiegano ancora dal Wwf - ci sarà la partecipazione di Hard Rock Cafe Verona che, come nel suo stile internazionale, porta anche nella nostra città un’ottica di sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità. Durante l’evento verranno spenti i lampioni esterni e l’area sarà illuminata da candele, senz’altro un’immagine intima e armoniosa con un tocco di magia. Tutti i cittadini sono invitati alle due manifestazioni e chi non potrà partecipare di persona, potrà sempre aderire spegnendo le luci per un’ora».

Una grande mobilitazione in tutto il mondo

Milioni di persone in oltre 190 paesi e territori daranno vita così a "The Biggest Hour for Earth", la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli impatti del cambiamento climatico. Lo scopo finale del Wwf è «fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura».

Earth Hour 2023, viene spiegato nella nota del Wwf, «arriva sulla scia dello storico accordo Kunming-Montreal alla COP15 che, nel dicembre 2022, ha visto il mondo impegnarsi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030». I prossimi sette anni, ribadisce ancora la nota del Wwf, «saranno, quindi, cruciali per garantire che il decennio si concluda con più natura e biodiversità rispetto a quella presente all’inizio e per rimanere sotto la soglia di 1,5°C di riscaldamento globale, per evitare danni irreversibili al nostro pianeta e alle nostre vite».

Città sensibili, aziende e persone "illuminate" che possono fare la differenza

Wwf in Italia ha attivato tutta la sua rete di rete di volontari e oasi sul territorio, che spegneranno i monumenti delle principali città e organizzeranno iniziative e appuntamenti. Insieme al Colosseo in Italia verranno spente le luci di Piazza San Marco a Venezia, a Trieste la facciata principale del Palazzo Municipale, a Catania il Palazzo degli Elefanti, a Verona l’Arena, a Trento il Castello del Buonconsiglio e il MUSE – Museo delle Scienze, a Bolzano il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. Questi sono solo alcuni esempi delle tante adesioni fino ad oggi, e tante si uniscono in queste ore.

Earth Hour 2023 ha ricevuto i patrocini della presidenza del Consiglio dei ministri, Anci, camera dei deputati, senato e di Roma Capitale. All’iniziativa Earth Hour 2023 è stata conferita anche la medaglia della presidenza della Repubblica: «Earth Hour è la manifestazione concreta di sensibilità per la natura, in definitiva quindi per tutti noi. - affermnao dal Wwf - Ognuno di noi, come cittadino/a, azienda, gruppo, ente, può fare la propria parte sentendosi "comunità". Si potranno spegnere le luci o cambiare le proprie abitudini quotidiane, scegliendo di compiere un gesto positivo per il pianeta».