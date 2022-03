Earth Hour 2022: l’Arena di Verona al buio e tutte le altre iniziative per il futuro delle persone e del pianeta

Earth Hour, l’Ora della Terra, e? la grande mobilitazione mondiale del Wwf, giunta alla 15esima edizione, che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volonta? di dare al mondo un futuro piu? sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, e? un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il pianeta. Una grande ola di luci spente si e? rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando al buio monumenti simbolo come il Colosseo, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, l’Arena di Verona e numerosi altri.

L’Ora della Terra 2022, ha gia? ricevuto l’adesione delle principali istituzioni pubbliche italiane. Il Wwf ha ricevuto la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare all’evento internazionale. L’Ora della Terra, ha gia? ricevuto l’adesione di numerose istituzioni e anche per questa edizione di Earth Hour, Il Wwf ha ricevuto la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, all’evento internazionale.

Le attività nel Veronese

Wwf veronese si e? rivolto ai Comuni della Provincia di Verona chiedendo loro di aderire all’iniziativa del Wwf Italia con lo spegnimento sabato 26 marzo per un’ora, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, delle luci di un luogo o di un monumento simbolo della loro citta? e di indicare quali azioni concrete intendono realizzare per contrastare il cambiamento climatico. Il Comune di Verona spegnera? le luci dell’Arena, Bussolengo la Fontana e Piazza XXVI Aprile, Villafranca il Castello Scaligero, Caprino V.se Palazzo Carlotti, Garda, Cavaion, Castagnaro e Minerbe il Municipio, Illasi il Municipio e la Biblioteca Comunale, Povegliano V.se la Villa Balladoro, San Zeno di Montagna, Ca? Montagna Valeggio sul Mincio il Ponte Visconteo, Sommacampagna la Fontana di Piazza della Repubblica. Altri Comuni si stanno aggiungendo in questi giorni.

I Comuni aderenti saranno visibili anche sulla mappa nazionale in modo che tutti i cittadini possano partecipare: «Saremo presenti con un banchetto informativo dalle 15 alle 19 in Via Roma. - spiegano dal Wwf Verona - Per l’occasione chi diventera? socio ricevera? un uovo di Pasqua in regalo. Lo scopo finale del Wwf e? fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanita? possa vivere in armonia con la natura. Dalle 20.30 alle 21.30 ci trasferiremo davanti all’Arena e chi lo vorra? potra? unirsi a noi. C’e? la possibilita? di scattare selfie con l’Arena spenta e poi inserirli nell’App “Climate Wall” predisposta a livello nazionale ed entrare a far parte della “grande foto” di Wwf».

Domenica 27 marzo un'escrusione aperta a tutti

Infine domenica 27 marzo, il Wwf veronese guidera? un'escursione sulle colline sopra Avesa organizzata in collaborazione con la Seconda Circoscrizione, Carpino, VR BW, CAI, FAB (primo di quattro appuntamenti sulla sentieristica della circoscrizione). Tale escursione ha lo scopo di mostrare gli aspetti naturalistici del nostro territorio e di sensibilizzare i cittadini sulla necessita? di una maggiore tutela dell’ambiente e della biodiversita?, legandosi cosi? allo spirito di Earth Hour. Il riitrovo è previsto presso piazza Plebiscito ad Avesa (Fontana Leon) ore 9.30, rientro alle ore 13.