A Verona il Comune ha fatto installare due nuovi tavoli da ping pong

Da Palazzo Barbieri spiegano che sta proseguendo l’opera di «valorizzazione e riqualificazione» delle piazze e di alcuni luoghi pubblici dei quartieri della città, un'attività intrapresa dall’amministrazione comunale anche attraverso l’installazione di strutture che possano «favorire la socialità e lo svago». Ultimi in ordine cronologico sono infatti due tavoli da ping pong, uno in sesta circoscrizione ai giardini Cantori Veronesi in via Verdi, dove finora c’erano panchine, cestini e area per i pattini a rotelle, l’altro nella quinta circoscrizione al parco di Santa Teresa in via Ongaro, a completamento delle attrezzature per il gioco e lo svago già presenti.

I due tavoli, come sottolineato in una nota del Comune di Verona, vanno dunque ad aggiungersi alle strutture collocate in altri quartieri nell’ultimo periodo, in particolare un altro tavolo da ping pong in via Zancle, due tavoli per il gioco degli scacchi in piazza Cervignano, ma anche un teatrino all’aperto, in piazza Cavalleri in Borgo Venezia, formato da un leggìo al centro di due sedute a semicerchio per incontrarsi o per ascoltare letture ad alta voce e musica.

In merito è intervenuto anche l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini: «Continuiamo il percorso avviato da questa amministrazione per rifunzionalizzare le piazze e i parchi della nostra città. Vogliamo cercare di far vivere appieno i nostri quartieri ai cittadini e alle cittadine di ogni età, - ha spiegato Benini - per alimentare sempre di più il senso di comunità grazie a momenti di condivisione di spazi e di giochi».