Via Mazzini cambia: Duca d'Aosta chiude, farmacia Due Campane trasloca

«Un altro pezzo di Verona se ne va». È amaro il commento della Corporazione degli Esercenti del Centro Storico di Verona alla notizia della chiusura del Duca d'Aosta. Dopo oltre 80 anni cesserà l'attività del celebre negozio di abbigliamento di Via Mazzini. Una via che perderà anche un'altra insegna importante, quella della farmacia Due Campane, la quale però proseguirà la sua storia centenaria in un'altra strada del centro.

«Il mondo sta cambiando, in peggio, sotto i nostri occhi», ha aggiunto l'associazione che rappresenta i negozianti del centro storico scaligero. Un centro storico che sta perdendo attività uniche e originali in favore delle catene di franchise. Dalla prossima estate, infatti, i veronesi non potranno più andare a comprare i vestiti al Duca d'Aosta, un negozio che insieme a quello di Lancini (ribattezzato nel tempo Grand Prix) ha rappresentato un punto di riferimento per le necessità del guardaroba.

E nei prossimi mesi anche un'altra attività se ne andrà da Via Mazzini. La storica farmacia Due Campane lascerà la sua attuale sede e traslocherà poco distante. Non più nella strada dei negozi più importante della città, ma sempre nel centro del capoluogo.

Al posto del Duca d'Aosta e delle Due Campagne arriveranno negozi di brand della moda che aggiungeranno quelli di Via Mazzini alla lista dei punti vendita disseminati un po' ovunque in Italia e all'estero.