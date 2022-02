Covid: niente proroga dello stato di emergenza e la fine del super green pass. Le parole del premier Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi quest'oggi, mercoledì 23 febbraio, durante la sua visita al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito al prossimo allentamento delle restrizioni anti Covid in Italia: «Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, - ha precisato Draghi - grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese».

A tal proposito, così come riportato dal'Ansa, il premier Mario Draghi ha quindi aggiunto: «Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo». Una presa di posizione forte, dunque, quella presidente del Consigio Mario Draghi che ha poi spiegato come anche lo stesso strumento del super green pass, ovvero il certificato ottenuto solo tramite guarigione o vaccinazione, pare destinato ad avere vita breve: «Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, - ha poi concluso il premier Mario Draghi - pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto».