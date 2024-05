Viaggio nel cuore della Tav: 45 km di cantieri e 600 operai al lavoro ogni giorno

Un'opera da 2,8 miliardi di euro di investimenti, alcuni dei quali arrivati grazie al Pnrr, con più di 45 chilometri di cantieri dalla provincia di Brescia fino alle porte di Verona, più di 600 persone al lavoro ogni giorno, oltre 6mila operai impiegati nell'intero periodo di esecuzione e più di 800 imprese coinvolte. È la Tav Brescia-Verona, la cui messa in esercizio è prevista entro il 2026.

Alessandro Gatta, per la rubrica di approfondimento Dossier di BresciaToday, ha compiuto un viaggio all'interno dei cantieri che in questo 2024 vivranno momenti decisivi. Sono tante, infatti, le opere che vedranno la luce nei prossimi mesi. La più importante è sicuramente la galleria naturale tra Lonato e Desenzano, il cui scavo si è concluso da poco grazie al lavoro della fresa ribattezzata Martina, una "talpa" di fabbricazione cinese lunga 150 metri, con un diametro di 10 metri di diametro e un peso di 1.750 tonnellate.

Ed oltre a questa galleria, è in fase di realizzazione anche un'altra opera che lascerà un segno sul territorio bresciano: il viadotto sul fiume Chiese, a Calcinato. Un viadotto di oltre 50 metri più lungo rispetto a quello sul Mincio a Peschiera del Garda

Ma la realizzazione dell'Alta Velocità tra Brescia e Verona non è stata senza intoppi. Alessandro Gatta, nel suo approfondimento, ricorda anche gli imprevisti, come le voragini a San Cipriano, tra Lonato e Desenzano, i ritardi, gli appalti complicati e le interferenze con le falde acquifere. «Realizzare una grande infrastruttura - ha commentato Franco Lombardi, presidente di Cepav Due, il consorzio a cui è affidata la realizzazione della Tav - è un'attività complessa non solo per l'aspetto ingegneristico e costruttivo, ma anche per la forte necessità di coordinamento con tutti gli stakeholder e le imprese che intervengono e interferiscono l'una con l'altra».