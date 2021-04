Disguido Acque Veronesi in Valpolicella, bolletta inviata due volte in tre comuni

A causa di un problema al sistema di fatturazione di Acque Veronesi, i cittadini di Fumane, Marano e Negrar hanno ricevuto o riceveranno la bolletta dell'acqua due volte. Per gli utenti interessati dal disguido, il pagamento dovrà essere effettuato naturalmente una sola volta attraverso i consueti canali a disposizione (PagoPA in banca o in posta, sportelli bancomat, home banking, punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5, oppure agli sportelli Acque Veronesi o con carta di credito collegandosi alla propria area riservata nel sito di Acque Veronesi). Nessun problema, invece, per chi ha l'addebito continuativo in banca o in posta.

Per informazioni, ci si può rivolgere agli sportelli di Acque Veronesi di Verona e provincia oppure telefonare all' 800.735300 da rete fissa o allo 045 2212999 da cellulare dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 al sabato.

Acque Veronesi si scusa per il disagio.