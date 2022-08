Multe seriali al capolinea, Bertucco: «Novità da comprendere, poi informeremo i cittadini»

Con la recente modifica al Codice della Strada è stato messo un freno alle cosiddette "multe seriali", le doppie o triple sanzioni che gli automobilisti ricevevano per aver commesso più volte la stessa infrazione. Un tema che era stato sollevato anche a Verona, dove una sentenza del giudice di pace aveva annullato una delle due multe ricevute da un cittadino che aveva violato in un breve lasso di tempo la Zona a traffico limitato in entrata e in uscita.

Ora la legge c'è, ma pare che non sia retroattiva. Quindi, per i casi antecedenti la sua entrata in vigore, le soluzioni rimangono due: pagare tutte le multe ricevute o pagarne una e farsi annullare le altre dal giudice di pace. E in attesa che la norma venga applicata e quindi venga tradotta dal testo scritto alla vita quotidiana, il Comune di Verona prende tempo per approfondire la novità in modo da poterla mettere in atto correttamente. «Bene che si faccia chiarezza sull'argomento e che si diano indicazioni precise alle autorità preposte, a vantaggio soprattutto dei cittadini - ha commentato l'assessore Michele Bertucco - Vista la delicatezza del tema, è comunque opportuno esaminare con cura il testo normativo per comprendere con esattezza il perimetro di intervento. Ad oggi, i casi di multe seriali registrate sul territorio comunale sono davvero limitati, tra questi la doppia multa per l'ingresso in Ztl e l'uscita dopo pochi secondi di un cittadino che si era accorto di essere entrato nella Zona a traffico limitato senza averne il diritto. Aspettiamo quindi di approfondire il testo del decreto che modifica il Codice della Strada e capire le novità che riguardano anche Verona, dopodichè daremo tutte le informazioni utili ai cittadini».