"La carezza di un verso", il dono del sangue nelle poesie provenienti da tutta Italia: le premiazioni a Verona

Due donne si aggiudicano la vittoria del concorso di poesia "La carezza di un verso", promosso da Fidas Verona in collaborazione con il Comune scaligero, organizzato all’interno di "Verona in Love". I nomi sono stati svelati sabato 11 febbraio nella Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, alla presenza della presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli, e del consigliere del Comune di Verona, Pietro Trincanato.

La poesia vincitrice della categoria under 30 è stata “Fotosintesi d’amore”, della ventiseienne Giada Pasquali, di Guastalla (RE), mentre ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria over 30 è stata la veronese Marisa Danzi, con “Donare qualcosa di sé...”. Sono stati 46 i componimenti vagliati dalla giuria, presieduta da Elena Galli Righi e composta da Morris Panton, Chiara Tardivo e Davide Imperato. Il tema? Una citazione di Ben Carson: «La felicità non deriva da ciò che otteniamo, ma da ciò che diamo».

«Il concorso di poesia di Fidas Verona è giunto alla dodicesima edizione e registra una costante crescita delle partecipazioni – sottolinea il coordinatore, Rolando Imperato –. Molti poeti e poetesse aspettano con trepidazione questo appuntamento, da ogni parte d’Italia: oltre che Verona e provincia, anche quest’anno erano rappresentate molte province, da Messina a Torino, da Lecce a Brescia, da Grosseto a Milano».

«Donare significa trasmettere vita e gioia in modo gratuito e anonimo, come ben sanno i nostri donatori – sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Queste poesie, tutte bellissime, ci aiutano a far viaggiare il messaggio del dono e rendono bene l’impegno di migliaia di volontari pronti a fare la propria parte per migliorare la vita di tanti ammalati. A tutti loro va il nostro grande grazie di cuore».

Anche attraverso la poesia, Fidas Verona rinnova l’invito a donare sangue e plasma. Per farlo, basta godere di buona salute, pesare almeno 50 kg e avere fra i 18 e i 65 anni. La donazione si prenota telefonando al numero verde gratuito 800.310.611 (solo da fisso), allo 0442.622867, al 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) oppure inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.