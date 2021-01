Pacchi con i prodotti del territorio in dono al personale dell'ospedale Magalini

Nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio, all’esterno dell’ingresso principale del covid hospital di Villafranca, si è tenuta la cerimonia simbolica di consegna di 330 pacchi dono pieni dei migliori prodotti del territorio a favore degli operatori sanitari del Magalini. Un segno di riconoscenza e gratitudine verso chi da mesi dedica la propria vita agli altri ed è in prima linea contro l'emergenza Covid. L’iniziativa, intitolata "Alla salute", è nata spontaneamente poco prima di Natale ed è stata strutturata in pochi giorni grazie alla straordinaria disponibilità e altrettanta generosità di ristoratori, aziende, piccole e grandi imprese dell’enogastronomia, settore particolarmente colpito dalla crisi economica generata dalla pandemia.

Promossa dal Consigliere regionale Filippo Rigo, l’iniziativa ha visto la partecipazione di associazioni e aziende del distretto enogastronomico di Sommacampagna, Villafranca e Valeggio, tra i più importanti del Veneto per qualità e varietà dei prodotti: Associazione Ristoratori Valeggio, Consorzio Tutela Vini Custoza Doc, Agriform, Associazione Broccoletto di Custoza, Socado (azienda di cioccolato), I Pasticceri di Villafranca (Pasticceria Molinari; Pasticceria Debortoli; Pasticceria Roveda; Caffè Fantoni).

All’interno dei pacchi dono è presente un messaggio rivolto agli operatori: "Non c'è regalo che possa eguagliare ciò che fate ogni giorno per noi. Vogliamo donarvi i nostri prodotti buoni e sani come voi. I valori del nostro territorio a ringraziamento del vostro generoso servizio".

A nome di tutto il personale del Magalini, la Direzione dell’ULSS 9 Scaligera ha ringraziato i promotori per questo gesto importante nei confronti di quanti, con abnegazione e spirito di sacrificio, sono impegnati quotidianamente nella battaglia contro il coronavirus.