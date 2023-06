Alberi abbattuti dal nubifragio dell'agosto 2020 diventano una panchina e un tavolo donati da Amia alla polveriera del castello di Montorio

«Amia abbellisce e arreda la sala della polveriera presente all’interno dell’area del castello di Montorio». La società di via Avesani, presieduta da Bruno Tacchella, fa infatti sapere di aver donato all’associazione Due Valli, che da circa 20 anni si occupa della gestione, della cura, della manutenzione e della promozione dell’importante area storica di Montorio, un tavolo ed una panchina. Quest’ultima risulta peraltro particolarmente lavorata ed esteticamente gradevole.

I due manifatti sono stati realizzati «interamente con materiale ligneo riciclato». Un esempio di tutela dell’ambiente e riutilizzo circolare dei materiali. Il legno di cedro utilizzato per la realizzazione del tavolo e della panchina, spiegano infatti da Amia, proviene da alberi che erano stati divelti dal drammatico nubifragio che aveva colpito l’intera città di Verona nell’agosto del 2020.

«Un progetto, quello del riciclo del legno, - precisano da Amia - nato diversi mesi fa con un duplice obiettivo: da un lato offrire un maggiore decoro alla città, rendendo più gradevoli numerosi angoli dei nostri quartieri, dall’altro funzionale. Le strutture realizzate da Amia sono infatti a disposizione di cittadini, associazioni, turisti, che possono così usufruire di nuove aree di sosta e di picnic o di una piacevole pausa ristoratrice».

La polveriera del castello di Montorio è sicuramente uno dei gioielli più belli, affascinanti e ricchi di storia della città scaligera, dotato tra l’altro di una bellissima area verde dalla quale godere uno splendido panorama. Non a caso, la zona è stata infatti individuata quale casa comunale per le celebrazioni di riti civili. Proprio quest'oggi, sabato 10 giugno, si celebrerà il primo matrimonio civile. «La panchina ed il tavolo - concludono da Amia - saranno quindi perfettamente utili e funzionali, oltre che particolarmente gradevoli e decorative, per queste celebrazioni».