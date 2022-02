"Un dono per tutti", grazie al Garden Floridea mille euro per il volontariato veronese

Un assegno di mille euro per il volontariato veronese. Si è conclusa la campagna di raccolta fondi con i ciclamini solidali di Garden Floridea. Per il decimo anno consecutivo il vivaio scaligero ha deciso di sostenere il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona con il progetto "Un dono per tutti", in versione floreale. Durante il periodo natalizio, per ogni pianta di ciclamino venduta nel corner del garden, 1 euro è stato destinato a finanziare il Servizio Stacco (Servizio Trasporto e Accompagnamento) del Csv. Al termine dell’iniziativa Floridea ha raddoppiato il contributo complessivo, moltiplicando la solidarietà. Un’iniezione di stima nei confronti di tutti quei veronesi che donano, ogni giorno, gratuitamente, il loro tempo.

Questa mattina, all’interno del garden, il titolare di Floridea Maurizio Piacenza ha consegnato a Ennio Tomelleri, consigliere della Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona, l’assegno di mille euro, frutto della vendita di 500 piante di ciclamino, in meno di un mese. Garden Floridea ha donato al CSV il doppio della somma raccolta. La donazione andrà a sostenere, in particolare, la campagna "Fai girare le ruote", per coprire le onerose spese di gestione del parco mezzi utilizzato dai volontari per il trasporto delle persone verso strutture mediche, per visite o esami. Sono circa 300 i volontari, di circa 20 associazioni, che rendono possibile il progetto in provincia di Verona e donano il proprio tempo.

Per il secondo anno, il progetto "Un Dono per tutti" è stato declinato in "Fai Fiorire la Solidarietà". Per garantire il rispetto dei protocolli sanitari antiCovid, la tradizionale raccolta di giocattoli e materiale scolastico ha lasciato il posto alla vendita di piante che contribuiscono a sostenere il terzo settore: «La generosità e lo spirito di comunità dei veronesi non mancano mai di stupirci, il terzo settore scaligero conta centinaia di volontari e, allo stesso tempo, ci sono tanti cittadini sempre pronti ad aderire alle iniziative benefiche – spiega Maurizio Piacenza, titolare di Garden Floridea –. Per questo, da 10 anni, collaboriamo per sostenere i progetti del Csv, convinti che anche le imprese del territorio debbano supportare il volontariato. Tante piccole azioni, unite assieme, possono costituire un mare di bene».

«Ringraziamo Garden Floridea per questa bellissima iniziativa – sottolinea Ennio Tomelleri del CSV di Verona – e perché, sostenendo le spese vive, permette ai nostri volontari di continuare a donare il loro tempo per rendere un po’ più serena la vita di persone sole o non autonome. Non smettete di donare, per ogni cittadino è sempre possibile dalla pagina “Dona!” di staccoverona.it e anche le imprese possono contribuire contattando il CSV».

Cos’è Stacco Verona

Il servizio Stacco (Servizio Trasporto e Accompagnamento) consiste nel trasporto e accompagnamento di un utente presso strutture mediche e socio-sanitarie del territorio al fine di effettuare visite mediche, esami e/o controlli oppure per attività. È un servizio pensato per chi, in ridotta capacità psicomotoria o in condizioni di fragilità o in stato di disagio sociale, ha necessità di spostarsi per effettuare cure, visite o per partecipare ad attività ludiche, sociali o motorie. Stacco Verona è nato nel 2009 e da allora non ha mai smesso di viaggiare. Scopo del progetto è migliorare la qualità della vita delle persone, favorendone la mobilità per il raggiungimento dei luoghi ove poter esercitare la propria integrazione non solo sociale, ma anche personale e scolastica.

Chi realizza il servizio Stacco

Il servizio è garantito da 22 associazioni di città e provincia coordinata dal CSV. I volontari impegnati sono 300 che donano il loro tempo gratuitamente per il servizio di trasporto a persone fragili. La campagna “Fai Girare Le Ruote” serve per sostenere i costi vivi di gestione del parco mezzi utilizzati nell’erogazione del servizio Stacco.

I numeri di Stacco 2021 (gennaio/dicembre)