Con i pandori solidali di "Supera" 1.200 euro in beneficenza e ora si punta alle uova di Pasqua

Un successo l'iniziativa ideata e promossa dall'associazione culturale "Supera" che nel recente periodo natalizio proponeva a persone e aziende di acquistare pandori solidali, in modo tale che il ricavato potesse andare a beneficio dell’associazione "Prematuramente". Quest'ultima si occupa di accompagnare le famiglie nel percorso dopo la dimissione e durante la crescita di bambini nati prematuri.

«Era il nostro primo evento benefico - dichiara il presidente e consigliere comunale a palazzo Barbieri Andrea Velardi - e i pandori artigianali Michele Turco sono andati esauriti in dieci giorni. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, grazie alla quale riusciamo a donare 1.200 euro e a dare un contributo concreto alle famiglie che si rivolgeranno agli amici di "Prematuramente"».

«L'Iniziativa ha segnato un passaggio importante per il raggiungimento di un progetto fondamentale all'interno del viaggio che personalmente ho vissuto - commenta Laura Bocchi di Supera - e che inizia con la nascita di un figlio prematuro. Da domani ci metteremo al lavoro su un nuovo progetto ambizioso che presenteremo a breve: "Supera la violenza sulle donne". Saranno realizzate colombe e uova pasquali artigianali, messe in vendite, e il ricavato servirà per una campagna comunicativa di forte impatto, oltre che a dar sostegno per i centri e associazioni contro la violenza sulle donne».