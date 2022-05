Girls in Stem Award: Coca-Cola contro gli stereotipi di genere, premiata anche una studentessa veronese

È giunta alla sua quarta edizione l’iniziativa "Girls in Stem" il progetto di Coca-Cola HBC Italia (il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale), insieme a Junior Achievement Italia (la più vasta organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola) ed a Confindustria Veneto. Si tratta di un'iniziativa nata per combattere gli stereotipi di genere che allontanano le giovani studentesse da percorsi di studio tecnico-scientifici. "Stem", infatti, in ambito educativo è un acronimo che, dalla ligua inglese, mette in fila le seguenti parole: science, technology, engineering and mathematics, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Il progetto, che ha coinvolto oltre 1.300 ragazze nei primi anni, ha premiato due studentesse venete dell’istituto superiore Enrico de Nicola (Padova) e dell’International School of Verona (Verona), oltre a una studentessa dell’istituto Tecnico A. Zanon (Udine) del vicino Friuli-Venezia Giulia, che maggiormente si sono distinte per le competenze mostrate in questo ambito durante il percorso di imprenditorialità a scuola “Impresa in azione”. Le vincitrici, scelte a seguito di un’attenta selezione della giuria composta da rappresentanti delle tre realtà, avranno l’occasione di partecipare ad esclusive sessioni di mentoring con professioniste al vertice di Coca-Cola HBC Italia e potranno visitare lo stabilimento produttivo di Nogara dell’azienda per vedere il lavoro sul campo: «Siamo felici di aver esteso la quarta edizione di "Girls in Stem" alle comunità locali in cui operiamo. Il Veneto è il cuore produttivo di Coca-Cola nel paese, ed essendo noi orgogliosa parte integrante di questa comunità, non potevamo non coinvolgere le giovani studentesse di questo territorio, fondamentale per l’economia e la manifattura dell’Italia», ha commentato Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia.

«Viviamo in un mondo in cui la scienza e la tecnologia giocano un ruolo importante. Impedire o scoraggiare le ragazze all'accesso e alla partecipazione alle Stem significa una perdita di opportunità per loro e per le loro comunità. Per questo motivo ogni anno, insieme a Coca-Cola HBC Italia ci impegniamo per dare voce e orientamento a supporto di insegnanti e famiglie con l’obiettivo di invertire una rotta che altrimenti segnerebbe un sempre più profondo divario di genere. Il confronto con una realtà aziendale composta da molte donne è utile per rafforzare la consapevolezza delle giovani donne», dichiara Miriam Cresta, Ceo di Junior Achievement Italia.

«Le giovani donne sono il fattore determinante per vincere le grandi sfide della nostra società, dalla sostenibilità energetica e ambientale, alla salute, al miglioramento della qualità di vita grazie alle nuove tecnologie. Le aziende intelligenti sono da tempo impegnate per sensibilizzare le ragazze ad avvicinarsi alle scienze, alla matematica, alla tecnologia e per implementare politiche aziendali sulla diversity, sul bilanciamento tra tempo di lavoro e tempo di famiglia e sulla valorizzazione dei talenti. Investire sul potenziale femminile per abbattere stereotipi ancora troppo radicati nella nostra società è un dovere di tutti: istituzioni, famiglie e aziende», dichiara Marco Dalla Bernardina, presidente del Consiglio regionale giovani imprenditori di Confindustria Veneto.

A livello nazionale, "Girls in Stem Award" sarà consegnato a cinque studentesse che saranno proclamate l'1 giugno in occasione di BIZ Factory - Festival dell'imprenditorialità giovanile 2022, la finale nazionale di Impresa in azione, il programma di imprenditorialità e sviluppo competenze trasversali di Junior Achievement Italia rivolto da diciotto anni alle scuole secondarie di secondo grado. Maggiori informazioni sono disponibili su: https://www.jaitalia.org/ girls-in-stem/.