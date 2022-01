Donne anziane in difficoltà economiche: fino al 4 febbraio si può il chiedere il sussidio “Angelo Dall’Oca Bianca”

C’e tempo fino al prossimo 4 febbraio per presentare la domanda per l’assegnazione di tre sussidi annuali, di mille euro ciascuno, “Angelo Dall’Oca Bianca”.



Il contributo è destinato a donne anziane in difficoltà economiche, residenti nella parrocchia di San Tomaso in Verona da almeno tre anni e che nel triennio precedente non abbiano già usufruito del sussidio.Le domande vanno presentate agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Verona dopo aver contattato il numero 045-8077779 per informazioni e indicazioni.