We Run "virtuale" ma assegni reali per contrastare la violenza sulle donne

Nella corsa erano tutti distanti e separati, ma nell'obiettivo erano tutti uniti per contrastare ogni tipo di violenza sulle donne. Viste le difficoltà dettate dalle limitazioni anti-Covid, l'edizione 2020 della "We Run - Libere di correre" è stata fatta in un innovativo formato virtuale, ma grazie a questa iniziativa sono stati raccolti più di 4.200 euro in donazioni, frutto della generosità degli oltre mille partecipanti. Un grande successo, per un evento completamente rimodulato ma, non per questo, meno sentito dai tanti corridori che, lo scorso 22 novembre, vi hanno aderito con entusiasmo. La somma, divisa in due assegni da 2.135 euro ciascuno, andrà a supportare due importanti progetti a favore del recupero di donne che vivono momenti di difficoltà: il percorso di supporto psicologico attivato dall'associazione Protezione della Giovane di Verona e le case di ospitalità di Differenza Donna, realtà che raccoglie e gestisce tutte le telefonate che arrivano al numero gratuito anti-violenza e stalking 1522.

Gli assegni simbolici sono stati consegnati oggi, 18 gennaio, nel municipio di Verona dalla presidente dell'associazione Angels in Run Anna Marostica. A riceverlo, Anna Sanson per conto dell’associazione Protezione della Giovane. A fare gli onori di casa, gli assessori alle pari opportunità Francesca Briani e allo sport Filippo Rando.

«Nonostante le difficoltà del momento - ha detto Briani - è stato importante esserci, anche virtualmente, per dare un messaggio di solidarietà e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. L'alta partecipazione è stata una bella testimonianza, un modo per infondere coraggio, per dire che le istituzioni e le associazioni ci sono, e che nessuna donna viene lasciata sola. Le importanti risorse raccolte, che hanno supera le donazioni ricevute lo scorso anno, saranno impiegate in progetti in favore di tante donne in difficoltà».

«La cronaca ogni giorno ci racconta di come il fenomeno della violenza sulle donne, aumentato durante il periodo del lockdown, non trovi ancora una fine - ha evidenziato Rando - Una situazione che impone, da parte di tutti, una profonda riflessione e, soprattutto, un impegno concreto per il suo contrasto. Ringrazio l'associazione Angels in Run che, attraverso questo evento, non solo ci ricorda gli eventi drammatici vissuti dalle donne ma, anche, ci offre l'opportunità d'intervenire dando il nostro supporto economico a progetti di aiuto».

«Siamo fieri di poter dare anche quest’anno un contributo importante a realtà che sostengono in modo concreto donne che vivono un momento di vita delicato - ha concluso Marostica - Non possiamo che ringraziare le oltre mille persone provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, che hanno accolto il nostro appello iscrivendosi all’evento, per la prima volta in una edizione virtuale».