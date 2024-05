Risarcito con donazioni anonime furto avvenuto alla Festa dei Popoli

Grazie ad alcune donazioni anonime sono stati risarciti in pochi giorni i circa 11mila euro rubati domenica scorsa, 26 maggio, a Villa Buri durante la Festa dei Popoli. A riferirlo sono stati gli organizzatori della manifestazione che, nonostante la delusione per il furto, esprimono grande riconoscenza. «Abbiamo ricevuto numerosissime attestazioni di vicinanza e di sostegno, su tutte quella dell'amministrazione comunale tramite l'assessora Luisa Ceni - ha dichiarato don Giuseppe Mirandola, direttore del centro di pastorale immigrati e portavoce degli organizzatori - Un sostegno che in alcuni casi si è fatto anche concreto attraverso donazioni. In particolare, un imprenditore, che vuole rimanere anonimo, ci ha inviato una somma cospicua, tale da coprire l’intera cifra sottratta».

Il furto si era verificato nel tardo pomeriggio di domenica, mentre nel parco di Villa Buri era ancora in corso l'evento che celebra la diversità culturale, promuove la solidarietà e che ogni anno riunisce migliaia di persone per condividere cibi, musica e tradizioni provenienti da ogni angolo del mondo. I ladri, sfondando una porta della villa, avevano sottratto buona parte dell’incasso della festa destinato a finanziare i costi organizzativi, tra cui le spese sostenute da associazioni e gruppi che hanno provveduto alla realizzazione degli stand gastronomici con i piatti tipici dal mondo.

«Pur rimanendo il rammarico per l'episodio di domenica, che ha macchiato un’edizione straordinaria della Festa - ha concluso don Mirandola - come organizzatori e volontari non possiamo che essere grati e riconoscenti per questa risposta spontanea, che ribadisce lo spirito accogliente di Verona e la grande responsabilità che noi tutti abbiamo nel promuovere assieme l’integrazione e la fratellanza».