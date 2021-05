Sapone e candeggina anche nelle scuole veronesi, donazione di Tigotà

Venticinquemila litri di sapone liquido per le mani e duemilacinquecento litri di candeggina per la pulizia e l’igienizzazione delle scuole, compresi i plessi della provincia di Verona. Tigotà si schiera al fianco della Regione Veneto per aiutare studenti, insegnanti e personale scolastico, impegnati in una importante e delicata ripartenza. Il materiale donato è stato consegnato dalla protezione civile che si sta occupando della distribuzione alle scuole statali e paritarie, ai cfp (centri di formazione professionale) e agli atenei che ne hanno fatto richiesta. Sono decine quelle in provincia di Verona che hanno compilato il modulo di richiesta e stanno ricevendo il materiale.

La donazione da parte dell'azienda, guidata da Tiziano Gottardo, è stata fatta con l'intento di dare una mano nel complicato percorso che vede gli studenti riprendere le lezioni in presenza. «Stiamo vivendo un momento molto difficile, la terza ondata ha messo ancora una volta in discussione le nostre certezze e le nostre abitudini, come quella che vede i nostri figli quotidianamente a scuola - afferma Pericle Ciatto, responsabile marketing di Tigotà - volevamo aiutare e farlo in maniera concreta e così abbiamo deciso di donare candeggina e sapone liquido per lavare le mani. Prodotti che potranno tornare utili in qualsiasi momento e che contribuiscono a pulire gli spazi frequentati dai ragazzi. Il concetto che vorremmo passasse è che ogni gesto, a cominciare da quelli semplici come lavarsi le mani e pulire gli ambienti dove lavoriamo e studiamo, in questo momento è importante».