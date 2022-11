L’Avis più giovane sbarca al Job&Orienta: «Quello del dono è un gesto altruista da fare con assiduità e costanza»

Ragazzi in campo per invitare i coetanei al dono del sangue. La Squadra Giovani di Avis Provinciale Verona dal 24 al 26 novembre sarà a "Job&Orienta", il salone dedicato all’orientamento alla scuola, alla formazione e al lavoro, che si svolgerà, per la trentunesima edizione nei padiglioni 6 e 7 della Fiera di Verona. I giovani avisini, in collaborazione anche con Fidas e Admor, saranno presenti con uno stand, giovedì e venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 16.30, nell’ampio spazio dedicato al volontariato.

«I nostri volontari – spiega Giacomo Bonadiman, referente della Squadra giovani di Avis provinciale – consegneranno il nostro gadget, dedicato all’evento e daranno tutte le informazioni utili per la donazione di sangue ed emocomponenti. Quello del dono è un gesto altruista da fare con assiduità e costanza nell’intento di garantire ai Centri Trasfusionali degli ospedali di Verona e provincia, la continuità negli interventi medici, richiedenti un numero sempre più alto di sacche».

I ragazzi spiegheranno che se si hanno tra i 18 e i 65 anni anni d’età, si pesa almeno 50 chili e si gode di buona salute, si può donare il sangue. Ma i giovani cercano anche volontari. «Se una persona non può donare, può farsi promotore di questo prezioso percorso di solidarietà – continua Bonadiman –. Il sangue non è riproducibile in laboratorio e non basta mai. Per quello noi non ci fermiamo qui: se avete dai 18 ai 35 anni, vi aspettiamo per darci una mano nel fare propaganda del nostro messaggio nella società. Servono, infatti, sempre più donatori per assicurare le scorte di sangue ma anche volontari che ci collaborino per organizzare e eventi e manifestazioni o parteciparvi, con un’impronta sempre più giovane».

Per ogni informazione Avis provinciale risponde allo 045 8203938 o al 348 46487487 o alla mail verona.provinciale@avis.it. Per prenotare la visita d’idoneità ci si può rivolgere al numero verde per le chiamate da telefono fisso 800 310611, da cellulare 0442 622867, per chiamate o messaggi 339 3607451. Infine via mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Il primo passo sarà sottoporsi, gratuitamente a un’analisi di sangue e a un elettrocardiogramma al Centro trasfusionale dell’ospedale di riferimento, dalle 7.30 alle 11, a seconda dei giorni di apertura. Dopo circa un mese, arriva la conferma di idoneità.