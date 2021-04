Rotary Club di Verona dona 12mila euro agli empori della solidarietà di Caritas

Fino ad ottobre, i rotariani si metteranno al servizio delle famiglie in difficoltà, per dare loro non solo un sostegno economico, ma anche la garanzia di pasti sani e bilanciati

Contro la povertà a Verona, donati 12mila euro. Questo l'aiuto del Rotary Club Verona, che intende intervenire a favore dei meno abbienti sostenendo la Caritas Diocesana Veronese ed i suoi supermercati della solidarietà. Il club sosterrà il progetto con l'acquisto di verdura, per aiutare più di mille famiglie veronesi che quotidianamente si affidano agli empori della Caritas. Fino ad ottobre, i rotariani si metteranno al servizio delle famiglie in difficoltà, per dare loro non solo un sostegno economico, ma anche la garanzia di pasti sani e bilanciati.

«Gli effetti prodotti dal Covid sul nostro territorio sono tangibili», hanno spiegato i giovani di Rotaract, i quali da più di un anno collaborano con la Caritas, consegnando pasti a domicilio e gestendo l'emporio Don Giacomelli.

«Questo nuovo service nasce dalla volontà dei nostri soci - ha affermato Francesco Poggi, referente per il Rotary Club Verona del progetto Empori della Solidarietà - di devolvere le somme risparmiate dalle mancate conviviali, per contribuire alle accresciute necessità alimentari delle famiglie bisognose».

La scelta di utilizzare il denaro per l'acquisto di frutta e verdura fresca è dettata dalla volontà dei coordinatori del progetto di offrire agli utenti anche un servizio di educazione alimentare. Fra le diverse iniziative, infatti, stanno riscuotendo molto successo i corsi di cucina. «Gli empori sono strutturati come spazi polifunzionali - ha aggiunto Barbara Simoncelli, referente area progetti e coordinamento Caritas - dove, oltre alla distribuzione di alimenti e prodotti per la cura della casa e della persona cerchiamo di offrire ascolto, formazione e socialità con un nuovo modello di accompagnamento che punta a generare ambienti in cui le persone possano ritrovare fiducia nella possibilità di cambiare. Qui il cibo diventa un mezzo per agire in un'ottica di educazione all’alimentazione sana».