Pacchi di generi alimentari donati a Casa San Benedetto da Fondazione Rava

La Fondazione Francesca Rava, grazie al prezioso sostegno di Banco Bpm, ha donato pacchi alimentari con beni di prima necessità a centinaia di famiglie in difficoltà, bambini e anziani soli che vivono nelle zone più disagiate delle città di Milano, Bergamo e Verona. Una iniziativa che rientra nel progetto di prossimità territoriale "Sos Spesa-La Spesa per chi ha bisogno" della Fondazione Francesca Rava.

A Verona sono stati donati oltre 80 pacchi di generi alimentari a Casa San Benedetto, una delle strutture appartenenti all’Istituto Don Calabria che conta fra le sue realtà anche comunità di accoglienza per minori e mamma-bambino, case rifugio per donne vittime di violenza e per minori stranieri non accompagnati. Le donazioni verranno ripartite fra tutte le realtà appartenenti all'Istituto, portando un aiuto concreto a oltre 160 persone.

Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, nel ringraziare Banco Bpm ha commentato: «È fondamentale continuare ad aiutare, concretamente, chi è in difficoltà nelle nostre città, nei nostri quartieri. Siamo felici di essere vicini alle famiglie, ai bambini e agli anziani soli anche a Verona. Insieme possiamo davvero fare la differenza nella vita di tante persone».