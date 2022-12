Aspiag Service dona oltre 4 quintali di beni di prima necessità alla Caritas Diocesana Veronese

Si rinnova l’impegno per il sociale di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, con una donazione di oltre 4 quintali di beni di prima necessità alimentari e non, tra cui pasta, biscotti, caffè e detersivi, alla Caritas Diocesana Veronese.

Una realtà che svolge un ruolo di primo piano nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione promuovendo e coordinando le iniziative caritative ed assistenziali a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà. Lo scorso anno Caritas ha dato aiuto in Italia a più di 227.500 persone, di queste quasi 2.800 si trovano nel territorio della diocesi di Verona che, nel 2021, ha registrato un aumento del 16,8% delle richieste di sostegno.