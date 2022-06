Donazione di Angels in Run per aiutare donne vittime di violenza con la pet therapy

Più di mille euro per aiutare le donne vittime di violenza. È quanto è stato raccolto lo scorso 3 aprile durante l'edizione 2022 della manifestazione Angels in Run, che da anni ha l'obiettivo di sostenere, attraverso lo sport, progetti contro ogni tipo di violenza di genere.

La donazione è avvenuta questa mattina, 9 giugno, con l'associazione Angels in Run che ha consegnato l'assegno di 1.050 euro all'Horse Valley, realtà che si prende cura della sfera emotiva di chi è più fragile, dagli adolescenti fino anche alle donne vittime di violenza psico-fisica. L’importo è finalizzato a supportare un percorso di pet therapy che vuole ricostruire, nel rapporto fra persona e cavallo, un senso di fiducia in sé e nel prossimo per ricominciare un nuovo percorso di vita. E all'esperienza coi cavalli, si affianca anche un laboratorio di scrittura creativa, per elaborare le emozioni su carta.

L'assegno simbolico è stato consegnato dall'ideatrice e organizzatrice della manifestazione Anna Marostica insieme alla co-organizzatrice Elen Bono. A riceverlo, la vicepresidente di Horse Valley Flora Spiazzi. Presenti, anche il presidente comitato Uisp Verona Simone Picelli, la psicoterapeuta Francesca Cavadini ed la consigliera di Agsm Aim Francesca Vanzo.

«Angels in Run è un'importante gara di solidarietà - ha spiegato Marostica - che coinvolge persone di ogni genere ed età, persone che vogliono dare un contributo importante alla causa per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dopo due anni di chiusura a causa della pandemia, abbiamo finalmente avuto l’occasione d tornare con un evento in presenza e l’entusiasmo che abbiamo respirato è stato contagioso. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che le donne sono tutti i giorni oggetto di violenza, non solo fisica ma anche psicologica. Per questo è importante continuare a dare visibilità alla causa per incoraggiarle a denunciare e a farsi aiutare».

«Da anni gestiamo Corte Molon - ha dichiarato Flora Spiazzi - che è un maneggio sociale che vuole rappresentare un’opportunità di inclusione per chi lo frequenta. Siamo sempre aperti a nuovi progetti e questo rientra nell'aiuto che i nostri animali possono dare».