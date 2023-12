Donati paraventi decorati per la sosta dei pazienti della cardiologia pediatrica

Grazie all'associazione Il Grande Cuore Di Moreno, il reparto della cardiologia pediatrica dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona si è arricchito di quattro nuovi "separé d'artista". Nell'ambito del progetto Ospedali Dipinti, i paraventi renderanno più confortevole la sosta al pre-sala del blocco operatorio di cardiochirurgia e al pre-sala dell'emodinamica, garantendo allo stesso tempo la privacy in un momento delicato.

I séparé permettono di accogliere i piccoli pazienti col sorriso e col colore di luminosi fondali marini, fra tartarughe, delfini e vivaci coralli che ricreano un mondo vicino alle esigenze emotive di un bambino.

«Con il progetto dei séparé vorrei contribuire ad aiutare i bambini che si trovano a transitare nel blocco operatorio di cardiochirurgia ed emodinamica a vivere questi spazi senza le paure che gli ambienti medici di questo tipo possono far nascere in loro - ha dichiarato l'artista Silvio Irilli, creatore del progetto Ospedali Dipinti - In loro aiuto ho chiamato delfini, tartarughe e tanti pesci colorati che possano tranquillizzare i piccoli pazienti, che interagendo visivamente con loro possono sentirsi più a loro agio».

«Abbiamo desiderato a lungo riuscire a ricavare uno spazio adatto ai piccoli pazienti che accedono al pre-sala del blocco operatorio di cardiochirurgia e al pre-sala dell'emodinamica dell'Aoui di Verona per affrontare delicati interventi al cuore, allo scopo di rendere la loro sosta più confortevole e meno traumatica e di garantirne la privacy rispetto agli altri pazienti che transitano nella medesima area, e questi colorati e magici séparé lo hanno reso finalmente possibile - ha aggiunto Valentina Fava, psicologa e psicoterapeuta nel reparto di cardiologia pediatrica - In una successiva fase del ricovero, alcuni séparé permettono ai bimbi di avere una maggiore riservatezza e di subire una minore sollecitazione ambientale a seguito del trasferimento dalle unità di cure intensive nel post-intervento cardiochirurgico alle stanze doppie di degenza della cardiologia pediatrica, in quella fase in cui anche il riposo gioca un ruolo determinante ai fini del completo recupero psico-fisico».

«Ci sono tanti bambini che nascono con una cardiopatia congenita e tante persone che incontrano nella vita problemi legati al mal funzionamento del loro cuore - ha concluso Bruno Pirocca, presidente de Il Grande Cuore Di Moreno - Sono persone speciali con grande animo e una grande sensibilità. Anche per loro oggi è possibile vivere pienamente l’esistenza quotidiana, pur con una malformazione cardiaca complessa, se operata e curata, grazie al lavoro e alla dedizione che, quotidianamente, molti operatori sanitari portano avanti prodigandosi in progetti di vita, nella divisione di cardiologia e cardiochirurgia presso l’azienda ospedaliera di Borgo Trento. Lì esiste un mondo fatto di medici, uomini e donne, sempre con la forza del sorriso, la competenza e la professionalità di accogliere nell’ambulatorio pediatrico e neonatale le famiglie e i loro bambini che hanno la sfortuna di nascere con problemi di salute. È proprio per loro che è nata la nostra associazione, che ha come scopo principale quello di cercare di garantire a tutti i bambini cardiopatici una vita migliore, cercando soprattutto di fare in modo che si integrino con gli altri bambini senza che si sentano diversi. È una sfida ambiziosa, ma i nostri bambini ci danno la forza di sognare in grande, e siamo sicuri che, con l’aiuto di tante persone, alla fine ci riusciremo. Con la donazione di questi straordinari paraventi crediamo di contribuire al benessere psico-fisico a questi pazienti per noi così speciali».