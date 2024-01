“Donare per prevenire”: in 9 mesi raggiunti dal progetto quasi 600 mila veneti

Sensibilizzazione, prevenzione, cultura della salute e della donazione di sangue e plasma. Basato su questi capisaldi, il progetto “Donare per prevenire” ha raggiunto in 9 mesi quasi 600.000 cittadini e cittadine residenti in Veneto, dai 18 anni in su. Il tutto tramite la pagina Facebook “Donare per Prevenire” e gli sportelli Informagiovani presenti nei Comuni delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Belluno, Rovigo che hanno contribuito alla divulgazione efficace dell’iniziativa e dei suoi contenuti.

Da marzo a dicembre 2023 sui canali social “Donare per Prevenire” sono state veicolate una cinquantina di “pillole di salute” per incentivare le buone pratiche basate su sana alimentazione, esercizio fisico, consapevolezza dei rischi correlati al consumo di fumo, alcol e droghe. Dieci video formativi hanno invece posto l’accento sul valore della donazione di sangue e plasma come “atto di responsabilità e generosità individuale, nonché come volano di benessere” della popolazione in Veneto. Tre lezioni formative, curate dalla docente Rosaria Milani, psicologa e psicoterapeuta, hanno approfondito il concetto di donazione e prevenzione per supportare le attività trasfusionali in Veneto.

Il progetto del Fondo Regionale Sangue (FRS) “Donare per Prevenire” (che fa riferimento alla delibera DGR 1338/2016-disciplinare C) ha così coinvolto quasi 600 mila tra volontari e appartenenti delle associazioni del Dono del Veneto, ma anche numerosi cittadini e cittadine che hanno approfondito e interagito con post, infografiche e video-trailer dedicati ai concetti di salute fisica, psicologica e sociale. Aspetti che rappresentano la base per poter diventare donatori e donatrici.

«Grazie al progetto Donare per Prevenire, ideato dal Fondo Regionale Sangue coinvolgendo le associazioni del dono in Veneto, è stato possibile promuovere la tutela della salute attraverso la sensibilizzazione ai corretti comportamenti e stili di vita - ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin -. Sono stati veicolati dei significativi messaggi informativi via social e una campagna di formazione online con docenti qualificati. Questo approccio ha premiato in termini di partecipazione e, allo stesso tempo, costituisce un investimento nel lungo termine perché va a consolidare il concetto di benessere come requisito per aprirsi all’opportunità della donazione di sangue e plasma nel nostro territorio».

Evidenzia Mario Conte, presidente Anci Veneto: «La collaborazione con i territori è stata una peculiarità del progetto “Donare per Prevenire” che ha coinvolto il Veneto attraverso una diffusione capillare di messaggi di salute via social e grazie agli sportelli degli Informagiovani. Questa modalità si è rivelata la strada giusta da perseguire e, per il futuro, si conferma la disponibilità da parte di Anci Veneto di una collaborazione per promuovere al meglio il dono del sangue e del plasma, coinvolgendo la cittadinanza».

Conclude Vanda Pradal, coordinatrice del Comitato composto da Avis Veneto, Fidas Veneto, Abvs e Rds in rappresentanza di tutte le associazioni minori: «Il Fondo Regionale Sangue ci permette di collaborare con tutte le associazioni del dono promuovendo delle attività che vanno a favore della raccolta di sangue, plasma e derivati. Abbiamo lavorato fattivamente per promuovere insieme questa iniziativa che ha avuto un riscontro molto positivo per numeri e risposta del territorio. I professionisti da noi scelti hanno veicolato con competenza e capacità, attraverso i canali social e gli Informagiovani, i messaggi di sensibilizzazione. Ci auguriamo che le tante persone raggiunte possano maturare il desiderio di diventare donatori e donatrici, concretizzando il proposito. Inoltre, ringraziamo tutte le associazioni e gli enti che hanno veicolato il messaggio di questo progetto in tutto il Veneto».