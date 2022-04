L'attore veronese Giovanni Vit partecipa a Don Matteo 13: la puntata da non perdere

Giovedi? sera 7 aprile, alle ore 21.15, andra? in onda la seconda putata della serie televisiva piu? nota d’Italia, Don Matteo, che ha raggiunto la tredicesima edizione. Nella puntata di giovedi? vedremo anche la partecipazione di Giovanni Vit, in una scena con Nino Frassica: «È stata un’esperienza incredibile, era la prima volta che mi confrontavo con una produzione cosi? grande, ma tutti mi hanno fatto sentire a mio agio. Nino Frassica e? un grandissimo professionista, ha la grande capacita? di mettersi al servizio del collega che sta lavorando con lui».

Le riprese sono avvenute quel che mese fa quando La Graticcia, compagnia teatrale che vede Vit nella duplice veste di regista e attore con tanti compagni della ex Barcaccia, era in fase di allestimento dello spettacolo estivo. «Appena ho saputo di essere stato preso per la serie e di conseguenza di dovermi allontanare da Verona per qualche giorno, ho avvisato la compagnia. Io ero preoccupato per le prove, loro invece erano felici per questa esperienza. Fortunatamente questa breve assenza non ha causato problemi, anzi ha rafforzato lo spirito del gruppo».

Giovanni Vit nei camerini del set di Don Matteo 13

Dopo l’attivita? teatrale e sui social prettamente legata alla nostra citta?, Vit ha lasciato la bella Verona per cercare nuove esperienze: «Prendere parte a produzioni di questo calibro, con attori cosi? importanti, e? una grandissima occasione di crescita, uno stimolo nuovo per continuare con piu? vivo entusiasmo le strade gia? intraprese. I prossimi impegni riguardano l’intensa attivita? con La Graticcia, ci aspettano tante repliche estive, una nuova produzione che stiamo preparando e nuovi progetti per l’inverno».

Questi avvenimenti sono il sogno di ogni giovane attore e ogni aneddoto o particolare e? destinato a restare per sempre nella sua mente: «Al mattino in sala trucco mi sono trovato seduto tra Pamela Villoresi e Nino Frassica, pensavo fosse un sogno ma era tutto vero. Ho avuto anche la fortuna di assistere alle riprese di una loro scena, auguro a chiunque abbia un minimo di passione per la recitazione di provare emozioni cosi?».