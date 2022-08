Rinnovato incarico a don Marco Campedelli, sarà ancora prof di religione al Maffei

Era stato un caso che aveva fatto discutere anche al di fuori di Verona. Una decisione che aveva scatenato una protesta in Piazza dei Signori. Per qualche giorno, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, era stata stata la notizia principale, la prima in grado di togliere l'attenzione dall'esito delle elezioni comunali. Poi, per circa due mesi, non se n'è più parlato. Tutto era rimasto in sospeso fino ad oggi, 24 giugno, quando su L'Arena è stata pubblicata la novità che chiude il cerchio sulla vicenda di don Marco Campedelli, il prete che ha rischiato il suo posto di professore di religione al liceo Maffei di Verona. Rischio che è stato scongiurato. Infatti, l'incarico gli è stato recentemente confermato ed è già pronto per lui il contratto che gli concederà la cattedra per il prossimo anno scolastico.

Don Marco Campedelli rimarrà insegnante di religione del liceo Maffei di Verona. È questa la conclusione di una serie di avvenimenti accaduti in questa calda estate. Avvenimenti che però hanno avuto origine durante la campagna elettorale, con la famosa lettera scritta dal vescovo Giuseppe Zenti. Vescovo che era ufficialmente in pensione da marzo e che a settembre sarà definitivamente sostituito dal successore Domenico Pompili. Ai sacerdoti veronesi, Zenti aveva chiesto di non ignorare i programmi dei candidati sindaco e di preferire quelli che mettevano al centro la famiglia «non alterata dall'ideologia gender». A quella lettera, Campedelli replicò criticamente, entrando così in disaccordo con il proprio vescovo. Questo disaccordo sarebbe stato alla base della decisione di non rinnovare l'incarico al prof di religione. Non un licenziamento, ma comunque un procedimento che fece scattare una corsa alla solidarietà nei confronti di Campedelli. Solidarietà espressa con una manifestazione in Piazza dei Signori. La posizione di Zenti, però, non cambiò e fu spiegata ufficialmente anche dalla Diocesi. Erano i primi di luglio e da quel momento cadde il silenzio sul destino professionale di don Marco Campedelli.

Silenzio che è stato rotto oggi dall'indiscrezione de L'Arena secondo cui il sacerdote potrà continuare ad essere docente di religione al liceo statale Scipione Maffei. Una notizia appresa con piacere dalla Rete degli Studenti Medi di Verona, associazione che organizzò la manifestazione di solidarietà per Campedelli. «Siamo felici perchè crediamo fermamente nella libertà di espressione e nella piena legittimità di Campedelli di discostarsi da chi vorrebbe rappresentare l'istituzione della Chiesa cattolica come bigotta, arretrata e legata a dogmi che non ci rappresentano più - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione studentesca veronese - Ancora una volta ribadiamo il nostro sostegno al professore, augurando un nuovo anno scolastico all'insegna dell'inclusività, del confronto, dell'insegnamento e della discussione, come nelle sue ore di lezione è sempre stato».