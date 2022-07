Viene da Rieti il nuovo vescovo di Verona, è il 59enne Domenico Pompili

È stata resa ufficiale oggi, 2 giugno, la nomina del nuovo vescovo di Verona. E le voci che circolavano da giorni sono state confermate. La diocesi scaligera sarà ora guidata da da monsignor Domenico Pompili.

Nel marzo scorso, Giuseppe Zenti ha compiuto 75 anni superando quindi l'età massima per lo svolgimento delle sue funzioni. Zenti è andato dunque in pensione, rimanendo però vescovo di Verona fino alla nomina del suo successore. Nomina fatta da Papa Francesco e ufficializzata oggi in contemporanea a Verona e a Rieti. Da maggio 2015, infatti, Pompili è stato vescovo del capoluogo laziale, vivendo in questo periodo anche una breve parentesi come amministratore apostolico di Ascoli Piceno, incarico mantenuto dall'ottobre 2020 al novembre 2021.

Domenico Pompili è di origine frusinate. È nato ad Acuto il 21 maggio 1963 ed è sacerdote dal 6 agosto 1988. Nel 1990 consegue la licenza in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, mentre il dottorato arriverà nel 2001.

Il suo primo incarico è stato svolto nella diocesi di Anagni-Alatri come parroco di Vallepietra e come segretario particolare del vescovo e direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Dal 2000 al 2006 è stato vicario episcopale per la Pastorale, continuando ad essere direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e assistente unitario dell'Azione Cattolica diocesana. Inoltre, è stato parroco nelle Concattedrale di Alatri dal 2000 al 2005. Dall'ottobre 2005, è stato poi nominato aiutante di studio della segreteria generale della Cei con incarichi presso Sat 2000 e Radio InBlu. Ed è segretario della Fondazione Comunicazione e Cultura e membro del Comitato italiano per il sostegno alle iniziative della Pastorale giovanile. Pompili è componente del consiglio di amministrazione del quotidiano Avvenire ed è docente incaricato di teologia morale all'istituto teologico Leoniano di Anagni, dove insegna dal 1990. Dal 2007 è stato direttore dell'ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e dal 2009 sottosegretario sempre della Cei.