Domenica della sostenibilità, ultima tappa in Terza Circoscrizione: programma e viabilità

Domenica i bambini potranno giocare a calcio in strada, come succedeva qualche decennio fa, quando le auto che circolavano erano molte meno e ogni luogo era adatto per improvvisare una partitella. Succederà in Borgo Nuovo, dove il 21 aprile arriva l’ultima tappa delle domeniche della sostenibilità. Come nelle altre occasioni, anche in 3a Circoscrizione la giornata vedrà la partecipazione di numerose associazioni, organizzazioni no-profit, aziende locali e artigiani, che proporranno una vasta gamma di eventi culturali, sportivi, di sensibilizzazione ambientale e sociale, oltre a promuovere l'attivismo civico.

Per favorire lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e divieti di sosta, in particolare in piazza Dall’Oca Bianca, via Archimede, via Taormina e in alcune strade adiacenti.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore all’Ambiente e il presidente della 3a Circoscrizione, che hanno ricordato come queste giornate dimostrino quanto la comunità abbia voglia di vivere i quartieri attraverso al socializzazione, che sarà possibile grazie al ricco calendario di appuntamenti e iniziative, fondamentali per entrare in contatto e dialogare con cittadini e cittadine.

Programma delle attività

PIAZZA DALL'OCA BIANCA

Spettacolo di burattini dalle 11 alle 12 a cura di Progetto Favolavà.

Attività dei gruppi per famiglie e bambini, a cura del Centro di comunità di Borgo Nuovo.

Torneo e prova libera del gioco degli scacchi, a cura del Circolo scacchistico Battinelli Verona 1911.

Passeggiata ecologica, al termine della quale verrà proposto un momento di riflessione sulla nuova casetta di quartiere costruita in via Pitagora, con ritrovo in piazza alle ore 14.30. A cura di Cittadinanza attiva e Energie sociali.

Karaoke dalle ore 16 da Beppe’s bar.

Esibizione musicale dalle 16 alle 17, a cura di Sparks Duo.

Concerto coro e pianoforte dalle 17.15 alle 18 a cure del Coro Lyricus.

Esibizione danze popolari dalle 18, a cura dell’associazione Tamzarà.

Gazebi e punti informativi: 3a Circoscrizione, Associazione Solidea (dalle 10 alle 13), Coro Lyricus, Famiglie rifiuti zero con stoviglioteca e DBA per Telethon

VIA TAORMINA

Workshop e spettacolo di improvvisazione teatrale dalle 11 alle 15, a cura del gruppo teatrale ImproSchegge.

Servizio marchiatura biciclette dalle 10 alle 13, a cura di Fiab Verona, che sarà presente con un gazebo informativo.

Laboratorio didattico "I Diritti degli animali", con attività e giochi per bambini dalle 10 alle 19, a cura di LAV, che sarà presente con un punto informativo sulla tutela degli animali selvatici e nei circhi.

Gazebi e punti informativi: Amnesty Verona dalle 10 alle 13, Protezione Civile "Il Grifone", Fidas San Massimo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e Croce Rossa Verona con stand di educazione stradale.

VIA ARCHIMEDE

Laboratorio creativo per bambini e famiglie dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cura di Consorzio Sol.Co.

Giocare a MiniRugby, dalle 10 alle 12 a cura di Verona Rugby Junior.

Fitness per tutte le età, attività a corpo libero su prenotazione al numero 340 7296 166, dalle 10 alle 10.30 ginnastica posturale over 50+, dalle 10.30 alle 11 stretching dinamico, dalle 11 alle 11.30 funzionale total body, dalle 11.30 alle 12 gambe e glutei senza pesi.

Giochi da tavolo dalle 14 alle 16.30, a cura dell’associazione Le Spezie.

Laboratorio creativo e giochi antichi dalle 14 alle 18, a cura di Amia Verona.

Giocare a pallavolo, dalle 15 alle 18 a cura di Asd CPM Borgo Milano.

Letture per bambini dalle 15.30 alle 18.30.

Papà del Gnoco e le altre maschere, con arrivo alle 16.

Esibizione danze popolari dalle 16 alle 17.30, a cura dell’associazione Tamzarà.

Laboratorio creativo per bambini dalle 16 alle 18, a cura dell’associazione Lunamica.

Partitella di calcio... come una volta, dalle 16 alle 18 a cura del PSG Concordia Calcio Verona.

Spettacolo teatrale dalle 16.30 alle 17.30 e a seguire dj set fino alle 19, a cura dell’associazione Le Spezie.

Laboratorio creativo di magliette stencil dalle 11 alle 19, a cura di DBA Italia odv presso lo Spazio DBA all’incrocio con via Catania.

Gazebi e punti informativi: Amia Verona, Associazione Amici Senza Barriere, Associazione Anteas, Aps Lunamica, Associazione Nazionale Famiglie Numerose con truccabimbi, Associazione Acat con percorso con birilli e occhiali che simulano tasso alcolemico.

Provvedimenti viabilistici

Divieto di transito dalle 9 alle 19 e divieto di sosta dalle 7 alle 19 su ambo i lati della carreggiata, con facoltà di rimozione, in: via Trapani, nel tratto compreso tra via Taormina e via Gela; via Gela, nel tratto compreso tra via Trapani e via Selinunte; via Selinunte, nel tratto compreso tra via Gela e via Taormina; via Taormina, nel tratto compreso tra via Archimede e via Selinunte; via Archimede, nel tratto compreso tra via Taormina e via Messina.

Possono circolare esclusivamente: biciclette, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all'interno di area privata, veicoli delle forze dell'ordine, di pronto intervento o soccorso

Divieto di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione, dalle 7 alle 19 in: via Archimede, nella controstrada a parcheggio individuata dal civico 80 e compresa tra via Taormina e via Agrigento; via Archimede, nella controstrada a parcheggio all’altezza del civico 74 e compresa tra via Agrigento e via Catania; via Catania, nell’area a parcheggio all’altezza del civico 17, compresi gli stalli disabili.

Divieto di transito, dalle 9 alle 19, in: via Agrigento tra via Selinunte e via Archimede e tra via Archimede e viale Sicilia; via Catania tra via Selinunte e via Archimede e tra via Archimede e viale Sicilia; via Siracusa tra via Selinunte e via Archimede e tra via Archimede e viale Sicilia.

Possono circolare esclusivamente: biciclette, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all'interno di area privata, veicoli dei residenti e dei frontisti, veicoli delle forze dell'ordine, di pronto intervento o soccorso.