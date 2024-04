Borgo Venezia prepara la domenica della sostenibilità: programma e viabilità

Penultimo appuntamento con le domeniche della sostenibilità a Verona. L’iniziativa il 7 aprile arriva in Borgo Venezia con una giornata che vedrà protagoniste numerose associazioni, organizzazioni no-profit, realtà commerciali e artigianali impegnate in iniziative culturali, sportive, di sensibilizzazione ambientale e sociale e di attivazione civica dedicate a cittadini e cittadine di ogni età.

Per favorire lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e divieti di sosta, in particolare via Cesare Betteloni, piazza Libero Vinco e in alcune strade adiacenti.

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari, la presidente della 6a Circoscrizione Rita Andriani e il presidente della commissione consiliare quarta Michele Bresaola.

«Pedonalizzare un'area non significa chiuderla alle auto ma aprirla alle persone – commenta l’assessore Tommaso Ferrari –. Queste giornate infatti ci dimostrano quanto la comunità abbia voglia di vivere questa buona pratica. Ritorniamo con piacere in 6a Circoscrizione, che sarà tra le prime ad ospitare il nuovo sistema di sistema di gestione e raccolta dei rifiuti, e dove stiamo inoltre lavorando per creare la prima comunità energetica della città. Ci sarà un ricco calendario di appuntamenti e iniziative, fondamentali per entrare in contatto e dialogare con cittadini e cittadine».

Programma delle attività

PIAZZA LIBERO VINCO

Mostra fotografica sulla storia di Borgo Venezia. Dalle 9 alle 19 a cura di A.G.I.L.E..

La domenica del caffé, momento conviviale nello spazio di fronte al Cinema Aurora con le poesie di Silveria Gonzato Passarelli. Dalle 9 alle 12 a cura della Parrocchia di S. Giuseppe.

Fuori le Mura Camminata di pulizia ambientale per le vie del quartiere con ritrovo in piazza Libero Vinco. Dalle 9.30 alle 11.30 a cura di Cittadinanza Attiva.

Dimostrazioni e lezioni di Cheerdance e Yoga. Dalle 10 alle 18 a cura di East Side.

Camminata Ludica con partenza alle 9.45 e ritrovo il piazza Libero Vinco. A cura Nuova Guarino ASD.

Dimostrazione di Wing Chun. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cura di Wing Chun Verona.

Artisti di strada live. Dalle 10 alle 12.30, a cura del Gruppo Scout Verona 12.

Pizzica in Piazza Vinco. Dalle 14.30, a cura dell'associazione socio-culturale Amici del Salento.

Pattinaggio in linea freestyle. Dalle 16 alle 18, a cura di Verona Skates ASD.

VIA CESARE BETTELONI

Giochi per bambini e sensibilizzazione al riutilizzo solidale degli indumenti. Dalle 9 alle 13, a cura del Centro Diocesano Aiuto Vita.

Il bus d'epoca "Lupetto". Dalle 9 alle 13, a cura di Fondazione ATV Autobus Storici.

Workshop "Dove metti il tuo rifiuto?". Dalle 9 alle 17, a cura di Legambiente Verona.

Escursione in bicicletta lungo la nuova ciclabile. Dalle 9.30 alle 12, con ritrovo presso il gazebo di Fiab Verona.

Servizio marchiatura biciclette. Dalle 10 alle 13, a cura di Fiab Verona, che sarà presente con un gazebo informativo dalle 9 alle 16.

Laboratorio per tutte le età con costruzione di "Bombe di Semi". Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cura di Auser “Giovanni Vesentini” di Borgo Venezia ODV.

Laboratori musicali per bambini da 0 a 5 anni. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cura dell'associazione La Chiave Magica.

Danze popolari. Dalle 11 alle 12.30, a cura del gruppo di ricerca Danze Popolari.

Letture animate per bambini. Dalle 16 alle 17.30, a cura di Merechetenghe.

Gazebi e punti informativi: Avis, Amia Verona Spa, Circolo Laudato Si e Comitato Promotore Cer Santa Croce.

Aderiscono all'iniziativa numerose realtà commerciali e artigianali del quartiere, che rimarranno aperte durante la giornata, organizzando passeggiate, attività laboratoriali, di intrattenimento musicale e di vendita prodotti.

Street food e musica con Ciccio tigre in via B. Lorenzi 43, dalle 9 alle 19.

Mostra fotografica in via Betteloni 26, dalle 9 alle 19.

Truccabimbi e dimostrazione giochi di società, attività per bambini, in via C. Betteloni 44/a, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Consulenza CAB centro assistenza bollette, in via Betteloni 43/a, dalle 9 alle 19.

Laboratorio di stampa serigrafica e foto, in via Betteloni 24/a.

Musica live con Marco, salsiccia e picanha, in via Morando 25, dalle 11.30 alle 14.30.

Dj set e musica live, in via C. Betteloni 41/a, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Plogging, camminata della salute in Borgo Venezia. Partenza alle 9.30 dalla farmacia di via Montorio 59 e arrivo alle 11.30 in piazza Vinco (attività su prenotazione presso la farmacia).

Food truck in via Betteloni 51 dalle 11 alle 16.

Laboratorio di ricamo all’aperto in piazza Vinco, dalle 10 alle 12 (attività a pagamento su prenotazione presso il negozio di via C. Betteloni 42/d).

Laboratorio Precious Plastic in via Betteloni 42/d, dalle 14 alle 19 (attività a pagamento senza prenotazione).

Musica live con Giudi e Quani, The Lovers, Sirio de Janeiro in via Betteloni 42/b, dalle 12 alle 19.

Spazio camicie, mercatino di camicie hawaiane vintage.

Musica live con Badalona, Regina Mab, in piazza Vinco 21/a, dalle 14.30 alle 18.

Musica live in via G. dai Libri 26/c.

Dj set in via P. Caliari 28, dalle 12 alle 14.30 e dalle 16 alle 19.

Laboratorio per bambini "La mia pazza piazza" in via Rosa Morando 5, alle 11 (attività su prenotazione - Lorenzo 34000389229).

Musica live con dj Fazio (ore 13), Le fughe delle mattonelle (ore 15), Hobophonics (ore 17) in via R. Morando 5.

Musica e street food in via Betteloni 37/a, dalle 9 alle 19.

Bancarella itinerante: gioielli, oggettistica, borse realizzati con materiale di riciclo a cura del Centro Occupazionale per donne "Cafè Bijoux" di Comunità dei Giovani.

Provvedimenti viabilistici del 7 aprile