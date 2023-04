La "domenica ecologica" torna in Seconda Circoscrizione: più di 50 associazioni presenti

Il penultimo appuntamento con le domeniche dedicate alla sostenibilità nel Comune di Verona, tornano sulla sponde dell'Adige.

L'iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale per sperimentare un modo diverso di vivere gli spazi tradizionalmente riservati alla mobilità, con vantaggi anche sul fronte ambientale, il 16 aprile viene riproposta sul territorio della Seconda Circoscrizione, dove era partita lo scorso mese di ottobre.

INVARIATO IL FORMAT - Domenica 16 aprile quindi il lungadige da Parona fino a Castelvecchio sarà chiuso al traffico veicolare per favorire lo svolgimento di attività dedicate sia agli adulti che ai bambini. Inoltre, durante tutta la giornata, si susseguiranno attività di natura spontanea di carattere culturale, didattico e sportivo proposte dalle associazioni del territorio che vedranno la partecipazione di numerosi cittadini in attività variegate. Più di 50 le associazioni che hanno risposto positivamente all’appello di Comune e Circoscrizione, tra queste anche Amia, che sarà presente lungo il percorso con uno stand informativo e per illustrate la più recente delle piantumazioni ad opera dell’azienda, ovvero i 15 nuovi alberi piantati in questi giorni al Centro Arcieri in via della Diga, area sistemata da poco ma nella quale non vi era nemmeno un albero.

Il successo riscosso dall’iniziativa nel corso delle precedenti domeniche, che per la prima volta ha coinvolto zone della città fuori dal centro storico, da Veronetta a Borgo Venezia passando per Borgo Roma, spinge l’Amministrazione a ipotizzare novità su questo fronte già per l’autunno, come spiega l’assessore all’Ambiente e Mobilità Tommaso Ferrari.

«Il successo dell’iniziativa ci sprona a proseguire in questa direzione - afferma l’assessore Ferrari -. Ciò che stiamo portando avanti è un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità, lo facciamo coinvolgendo il territorio dalla sua base, ovvero le Circoscrizioni, che sono più vicine ai cittadini e alle caratteristiche dei diversi quartieri. Per ciò crediamo che sia un modello replicabile e, laddove ci sono le condizioni, da rendere stabile. La presidente della Circoscrizione 2^ Dalle Pezze vorrebbe sperimentare l’iniziativa in via Mameli, se nel periodo proposto non ci saranno contro indicazioni, perché no?».

«Ringrazio anzitutto le associazioni che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa e che contribuiscono al suo successo – ha aggiunto la presidente della Seconda Circoscrizione Elisa Dalle Pezze -. Davvero tante le opportunità per vivere il proprio quartiere, questa edizione è incentrata sul lungadige ma l’ambizione è quella di proporla in autunno in via Mameli, una sfida che sono certa i cittadini sapranno cogliere in modo positivo».

«Amia sarà presente con un punto informativo per dare tutte le informazioni ai cittadini – ha ricordato il presidente di Amia Bruno Tacchella -. Aderiamo a questa domenica ecologica piantando 15 nuove piante al Centro Arcieri di via Della Diga che ne era completamente sprovvisto».

Provvedimenti viabilistici

Divieto di sosta dalle 0.00 alle 19 su ambo i lati della carreggiata, con facoltà di rimozione, e divieto di transito dalle 8 alle 19 nei seguenti tratti di strada: lungadige Attiraglio, nel tratto compreso tra ponte Catena e via Preare, lungadige Cangrande, nel tratto compreso tra via C. Ederle e ponte del Risorgimento e nel tratto compreso tra quest’ultimo e ponte Castelvecchio, lungadige Campagnola, nel tratto compreso tra ponte Castelvecchio e via Cappellini, piazza Arsenale, nel tratto dell’omonima interessato dal civico n. 10, piazza Arsenale, nel tratto dell’omonima interessato dai civici dal n. 1 al n. 5/A.

Possono circolare esclusivamente: velocipedi, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata, veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso.

Divieto di transito dalle 8 alle 19: via Aspromonte, nel tratto compreso tra via Calatafimi e lungadige Cangrande, via f.lli Bandiera, nel tratto compreso tra via Calatafimi e lungadige Cangrande.

Possono circolare esclusivamente, in entrambi i sensi di marcia: velocipedi, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata, veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso.