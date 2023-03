Domenica ecologica a Borgo Roma. «Riscoperta bellezza dei luoghi di vita»

Dieci ore senza auto tra Via Scuderlando e Via Centro. Dieci ore in cui tante associazioni si sono potute sparpagliare su di un grande spazio pubblico per offrire a tutti attività ludiche, culturali e sociali. È stata una festa di partecipazione anche la terza "domenica ecologica", organizzata dal Comune di Verona nel quartiere di Borgo Roma. Partecipazione delle associazioni locali, il cui ventaglio di proposte gratuite andava dalla passeggiata o pedalata ecologica alla risottata del Circolo Noi, dalla musica in strada ai tornei sportivi. E positiva è stata la risposta dei residenti e non solo, con centinaia di partecipanti agli eventi previsti.

Grande soddisfazione per la domenica ecologica di ieri, 19 marzo, è stata espressa dagli esponenti di Traguardi del quartiere di Borgo Roma «che da anni soffre di traffico e smog e risente pesantemente della mancanza di visione culturale e di sostenibilità urbana che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni a Verona», hanno scritto la consigliera comunale Beatrice Verzè e la consigliera in quinta circoscrizione Annalisa Avesani.

«Ho visto persone riprendersi le strade e riprendersi il quartiere - ha aggiunto il consigliere di circoscrizione Davide Cremoni - Ho visto persone ridere, ballare, camminare insieme, riscoprire la bellezza dei propri luoghi di vita e l'importanza di spazi verdi e sicuri».

E ancora Verzè e Avesani hanno concluso: «È stata un'importante occasione per sensibilizzare al tema della pedonalizzazione nei centri periferici e per valorizzare le tante realtà associative della zona, che lavorano per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, in particolare adolescenti. Tutto questo ci spinge ad aprire una riflessione seria sul futuro di Borgo Roma, un quartiere considerato dormitorio che ha un profondo bisogno di ritrovare la sua dimensione di comunità, anche attraverso la riconnessione tra salute e progettazione urbana».