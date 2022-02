Domenica ecologica, bus gratis e agevolazioni per bike sharing e monopattini

Oggi, 20 febbraio, è il terzo appuntamento del 2022 con le giornate ecologiche a Verona. E oltre alla vasta offerta di attività per i cittadini e agli incentivi alla mobilità sostenibile, si aggiungono altre novità.

In Piazza Bra e in Piazza Erbe gli utilizzatori dei monopattini Dott, oltre alla scontistica del 50% sul noleggio, potranno anche usufruire di un'attività formativa e informativa riguardante l’utilizzo dei mezzi sostenibili, anche attraverso un quiz ludico rivolto a tutti. Inoltre, viene organizzata un'escursione in bicicletta alla scuola Engim Veneto al Chievo per la visita della mostra fotografica Goodbye Glaciers, dedicata al ritiro dei ghiacciai in Alto Adige e in Tirolo avvenuto negli ultimi 160 anni a causa del cambiamento climatico.

I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale. Oggi è possibile viaggiare gratuitamente per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico locale. E si può di diverse agevolazioni di abbonamento al servizio di bike sharing comunale Verona Bike, gestito da Clear Channel, sia per le bici elettriche che per quelle tradizionali. Le agevolazioni sono: abbonamento giornaliero gratuito (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto durante la codice di attivazione: CAMBIAREARIA2002; riduzione del 30% sull’abbonamento annuale (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto sempre con il codice di attivazione: CAMBIAREARIAVR2002.

Sono inoltre attive alcune promozioni ad hoc per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Durante la domenica ecologica è possibile utilizzare i monopattini elettrici Dott a un costo ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria e i monopattini elettrici Bit con uno sconto del 30% sulla corsa complessiva (sblocchi + minuti).

E alla mezzanotte tra oggi e domani termina il secondo periodo di monitoraggio utile alla vincita dei premi messi in palio con il concorso "#cambiarearia con MuoVERsi" legato all'app MuoVersi. Coloro che hanno totalizzano il maggior numero di chilometri muovendosi a piedi, in bicicletta, in monopattino o in autobus concorrono per vincere numerosi biglietti per entrare gratis in nei Musei Civici di Verona.