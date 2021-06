Divieto di transito e sosta nel sottopasso di viale delle Nazioni 24 ore su 24 dal 28 giugno

Il provvedimento si rende necessario per i lavori di rivestimento delle pareti del sottopasso

Da lunedì 28 giugno, per circa otto giorni di cantiere, divieto di transito e sosta h24 per tutti i veicoli nel sottopasso di viale delle Nazioni, con direzione centro, nel tratto di strada compreso tra l’uscita del casello autostradale di Verona sud e l’intersezione in prossimità del civico 1 di viale delle Nazioni.

I lavori, il cui completamento è previsto per il 5 luglio, riguardano la sistemazione delle lamiere di rivestimento delle pareti del sottopasso e rientrano nell’ampio piano di intervento di manutenzione straordinaria di ponti e sovrappassi cittadini.