Da oggi stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulla tangenziale da Peschiera ad Affi

È entrato in vigore oggi, sabato 8 giugno, lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulla tangenziale che collega Peschiera del Garda e Affi.

Il provvedimento è stato annunciato il 18 aprile e resterà operativo fino all'8 settembre, a differenza dello scorso anno che era stato sperimentato nel solo mese di agosto.

Il divieto riguarda i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate e la fascia oraria dalle 7 alle 19. L'ordinanza di Veneto Strade però esclude dalla limitazione i mezzi diretti agli insediamenti produttivi nella provincia di Verona.

I numeri che erano emersi lo scorso anno, dopo uno studio dei flussi, parlavano del transito giornaliero di circa 2.500 mezzi pesanti in entrata e in uscita da Affi e Peschiera. Un numero insostenibile per il traffico della Regionale.