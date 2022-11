Montaggio di una gru e lavori in Ztl a Verona: divieti e modifiche alla viabilità

Da lunedì 28 a mercoledì 30 novembre compreso, dalle 8.30 alle 17, per consentire il montaggio e lo stazionamento di una gru, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Alberto Mario, a Verona, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Cantore e l’intersezione con piazzetta Scalette Rubiani. Ancora, in via Cantore nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con corso Cavour e l’intersezione con via Alberto Mario.

DIVIETO DI SOSTA - Per tutta la durata dei lavori nell’area interessata è istituito anche il divieto di sosta ambo i lati, con facoltà di rimozione.