Verona è il set di un film di Netflix, divieti di transito e divieti di sosta in città

Da domani, 27 settembre, per tre settimane, il centro storico di Verona sarà il set del nuovo film di Netflix Love in the Villa. Dalla Casa di Giulietta a Piazza Erbe, da Ponte Pietra a Piazza Bra, i luoghi cult della città ospiteranno la troupe con registi, attori e videomaker. Per consentire l'allestimento dei set e le riprese, la viabilità di piazze e strade cittadine subirà delle modifiche. La circolazione sarà interrotta sia ai mezzi, e quindi ad auto, motorini e bici, che ai pedoni, ma sempre con la formula stop and go, ossia contingentata ai momenti effettivi in cui verranno girate le immagini. Durante le giornate delle riprese i residenti del centro storico con permesso di sosta saranno autorizzati a parcheggiare sugli stalli giallo/blu dei quartieri limitrofi.

Dal 27 settembre al 3 ottobre - Via Cappello, Piazza Viviani e Corso Porta Borsari

Dalle 7 del 27 settembre alle 14 dell'1 ottobre chiuso il tratto di Via Cappello che va da Piazza Erbe a Via Stella. Si tratta di stop and go, cioè la chiusura e apertura sarà regolata dagli agenti nei momenti legati alle riprese.

Dalle 20.30 del 30 settembre alle 6 dell’1 ottobre chiusura in Vicolo Crocioni e dalle 14 alle 20 dell'1 ottobre in Corte San Giovanni in Foro e nell’attiguo tratto di corso Porta Borsari. Dalle 16 dell’1 ottobre alle 5 del 2 ottobre chiusura in Via Galleria Pellicciai e dalle 18 dell’1 ottobre alle 5 del 2 ottobre in Via Quattro Spade, Via Pellicciai, Vicolo Balena, Via San Rocchetto.

In Piazza Viviani sarà vietato parcheggiare dalle 10 del 24 settembre alle 5 del 2 ottobre, così come in Via Nizza, nel tratto compreso tra Piazza Viviani e Lungadige Rubele, lato giardini Indipendenza. Dall’1 ottobre divieto di sosta in Corte San Giovanni in Foro, dalle 7 alle 21 dell’1 ottobre in Piazzetta Monte, dalle 14 alle 21 dell’1 ottobre in Corticella Sgarzerie, dalle 7 dell’1 ottobre alle 5 del 2 ottobre in Corte Farina e in Via Catullo angolo Via Pellicciai.

Dal 4 al 9 ottobre - Piazza Bra, Corso Cavour, Sant’Anastasia

Dalle 5 alle 20 del 4 ottobre chiusura in Piazzetta Scalette Rubiani e in Via Alberto Mario, nel tratto compreso tra Via Oberdan e Piazzetta Scalette Rubiani, così come lungo il Liston. Dalle 15 alle 18 del 4 ottobre chiusa Piazza Bra, tra Corso Porta Nuova e Via degli Alpini, ma anche Via degli Alpini fino a Largo Divisione Pasubio e Corso Porta Nuova, nel tratto compreso tra Via Paglieri e la Bra. Dalle 19 del 5 ottobre alle 6 del 6 ottobre, stessi orari anche il giorno successivo, in Vorso Cavour, nel tratto compreso tra Vicolo Riva San Lorenzo e Via Fratta, così come in Vicolo San Lorenzo. Dalle 9 del 6 ottobre alle 8 del 7 ottobre divieto di transito in Piazza Sant’Anastasia. Dalle 19 del 6 ottobre alle 8 del 7 ottobre in Via Don Bassi. Dalle 21 del 6 ottobre alle 5 del 7 ottobre in Corso Sant’Anastasia.

Dalle 5 alle 20 del 4 ottobre divieto di sosta in Piazzetta Scalette Rubiani. Dalle 5 alle 22 sempre del 4 ottobre in Via Leoncino ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazzetta Municipio e il civico 41, così come in Piazzetta Municipio, all'altezza del civico 61. Dalle 14 del 4 ottobre alle 6 del 7 ottobre non si può parcheggiare in Corso Cavour, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via Fratta e Piazzetta SS Apostoli, ma anche in Piazzetta Santissimi Apostoli. Dalle 9 del 6 ottobre alle 8 del 7 ottobre in Piazza Sant’Anastasia e in Via Don Bassi. Dalle 9 del 4 ottobre alle 8 del 7 ottobre in Via Massalongo ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Ponte Pietra e Piazza S. Anastasia-Via Don Bassi. Dalle 13 del 4 ottobre alle 8 del 7 ottobre in Piazzetta Bra Molinari, nell’area centrale verranno tolti otto stalli, in quella lungo l’aiuola altri dieci e lato Adige ulteriori dieci. Dalle 15 dell’1 ottobre alle 18 del 5 ottobre sempre divieto di sosta in Piazzale Maestri del Commercio. Dalle 17 del 6 ottobre alle 16 dell’8 ottobre in Via Shakespeare, nel tratto compreso tra Via L. Da Porto a Lungadige Capuleti, e in lungadige Capuleti, nel tratto compreso tra Via Shakespeare e Via delle Franceschine. Dalle 8 del 7 ottobre alle 3 dell’8 ottobre divieto di sosta in un tratto di Via del Pontiere.

Dal 10 al 15 ottobre - Sottoriva, Lungadige Cangrande e Campagnola, Castel San Pietro

Chiusi dalle 4 alle 21 dell’11 ottobre Via Fama, dalle 7 alle 11 dell'11 ottobre Corso Porta Borsari, dalle 17 dell’11 ottobre alle 20 del 12 ottobre Via Sottoriva e Via Don Bassi, nel tratto compreso tra Vicolo Gatto e Via Sottoriva. Dalle 6 alle 20 del 12 ottobre chiusura di Lungadige San Giorgio, nel tratto compreso tra Ponte Garibaldi e Piazzetta San Giorgio, di Lungadige Campagnola, tra Piazza Arsenale e Via giardini Sandro Pertini, e di Lungadige Cangrande, tra Via Ederle e Ponte Risorgimento, tra il civico 3 della medesima via e Piazza Sacco Vanzetti. Dalle 7 alle 20 del 12 ottobre chiusa Via San Carlo, nel tratto compreso tra Via Santo Stefano e Vicolo San Carlo. Dalle 8 alle 20 del 12 ottobre chiuse Via Madonna del Terraglio, tra Via Santo Stefano e Vicolo Cieco Coeli, e Via Santo Stefano, tra Lungadige San Giorgio e Vicolo San Carlo. Dalle 17 dell’11 ottobre alle 20 del 12 ottobre chiuso Lungadige Campagnola, nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria e Via Capellini. Dalle 10 del 14 ottobre alle 5 del 15 ottobre divieto di accesso in Piazza Erbe. Dalle 18 del 14 ottobre alle 3 del 15 ottobre chiusi Corso Porta Borsari e Corso Sant’Anastasia, tra Piazza Erbe e Via delle Fogge. Dalle 14 alle 20 del 15 ottobre chiuso Ponte Pietra e dalle 12 alle 20 dello stesso giorno chiusa Via Ponte Pietra. Dalle 8 alle 20 del 15 ottobre sarà inaccessibile Piazzale Castel San Pietro.

Dalle 15 del 10 ottobre alle 5 del 15 ottobre, divieto di sosta in Piazza Viviani e in Via Nizza; dalle 22 del 10 ottobre alle 5 del 12 ottobre in Piazzetta Monte; dalle 14 del 14 ottobre alle 6 del 16 ottobre in Piazzetta Bra Molinari; dalle 17 del 10 ottobre alle 21 dell’11 ottobre in Vicolo Santa Cecilia e in Via Sottoriva. Dalle 17 dell’11 ottobre alle 20 del 12 ottobre non si può parcheggiare in Via Don Bassi su ambo i lati, nel tratto compreso tra Vicolo Gatto e Via Sottoriva, e in Piazzetta S. Giorgio, lato serre comunali. Dalle 8 alle 20 del 12 ottobre divieto di sosta in Via Madonna del Terraglio ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Santo Stefano e Vicolo Cieco Coeli, e in Via Santo Stefano ambo i lati, nel tratto compreso tra Lungadige San Giorgio e Via San Carlo, e in tutta l'area adibita a parcheggio di fronte all'entrata della funicolare. Dalle 17 dell’11 ottobre alle 20 del 12 ottobre divieto di sosta in Lungadige Campagnola, nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria e Via Capellini; dalle 6 alle 20 del 12 ottobre in Lungadige Cangrande, nel tratto compreso tra il civico 3 della medesima via e Piazza Sacco Vanzetti; Dalle 10 del 14 ottobre alle 5 del 15 ottobre in Piazza Erbe. Dalle 14 del 14 ottobre alle 5 del 15 ottobre in Via Pellicciai lato banca dal civico 2 fino all'intersezione con Piazza Erbe. Dalle 10 alle 20 del 15 ottobre divieto di sosta in Vicolo Botte e in Via Castel San Pietro ambo i lati, nel tratto compreso tra Vicolo dietro Castel San Pietro e Piazzale Castel San Pietro, così come in Via Santo Stefano su tutta l'area adibita a parcheggio di fronte all'entrata della funicolare. Dalle 15 del 15 ottobre alle 23 del 16 ottobre non si può sostare in Via dei Gelsi ambo i lati, nel tratto compreso tra Via delle Magnolie e Via dei Cedri. Due stalli saranno tolti anche in Piazzetta Santa Eufemia per tutto il tempo delle riprese.

Musei e monumenti

Casa di Giulietta rimarrà chiusa al pubblico il 28-29-30 settembre e la Tomba di Giulietta il 7 ottobre, per ottimizzare i tempi delle riprese del film.