La compagnia veronese Diversamente in Danza ha fatto incetta di premi al festival Il Giullare - Teatro contro ogni Barriera di Trani. Il contest ha raccolto le migliori compagnie teatrali composte anche da attori con disabilità.

Con lo spettacolo "Il Temporale", Diversamente in Danza si è aggiudicata: il Premio Emozione; il Premio Miglior Regia, consegnato a Giorgia Panetto; e il Premio Migliore Attrice, assegnato a tutte e tre le protagoniste dello spettacolo, Camilla, Linda e Miryam.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre compagnie premiate a Trani sono state la Mayor Von Frinzius di Livorno, la quale si è aggiudicata la sedicesima edizione del festival nazionale con lo spettacolo "Tarabaralla" firmato dal regista Lamberto Giannini. «Per la capacità di rappresentare con forza fra saliscendi del ritmo, carezze e pugni nello stomaco, bastone e carota, il pressapochismo della società odierna - questa è stata la motivazione del premio - Olistici, completi, un’alternarsi di emozioni recettoriali portate in scena con umiltà e semplicità. Con dedica ai più fragili».

Alla compagnia della Lega del Filo d’Oro di Osimo e Molfetta, con lo spettacolo "Il condominio dei sogni", sono andati il Premio del Pubblico, il Premio Miglior Secondo Spettacolo, il Premio Miglior Attore a Francesco Mercurio e il Premio Miglior Allestimento Scenico.

Infine alla compagnia Aipd di Nardò, che hanno messo in scena lo spettacolo "Soqquadri d’Autore", è andato il nuovissimo premio del FantaGiullare.

Complessivamente al festival hanno partecipato sei compagnie da tutta Italia, con un livello qualitativo molto alto. Tutte sold out le serate al Centro Jobel che ha ospitato il contest. Serate che hanno regalato grandi emozioni. «Non solo davanti al palco, ma anche dietro le quinte - ha rivelato Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà che organizza il festival - È bellissimo vedere i loro sorrisi e le loro lacrime di gioia. Sono sedici anni che organizziamo questo evento e non finiamo mai di emozionarci davanti a quello che questi ragazzi riescono a trasmetterci».

«La magia del Giullare ancora una volta si è rinnovata - ha aggiunto Marco Pentassuglia, coordinatore del festival - Le emozioni sono quelle di un palco che annulla le diversità, un palco che rappresenta la vittoria per tutti quelli che credono che l’inclusione possa avvenire ovunque».