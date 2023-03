Dopo il "bulbo day" arrivano anche i giacinti: ne verranno distribuiti 400 per i cortili delle scuole

È iniziata questa mattina alla scuola d’infanzia comunale Bentegodi, in via don Gaspare Bertoni, la distribuzione di 400 bulbi di giacinto da piantare nei cortili delle scuole. Secondo quanto si apprende da una nota di Palazzo Barbieri, si tratta di un’iniziativa «fortemente voluta dall’amministrazione che, dopo il grande successo riscosso a gennaio con il "Bulbo day", ha deciso di coinvolgere anche i bambini e le bambine dei nidi e delle scuole dell’Infanzia del Comune».

La volontà, viene spiegato dal Comune di Verona, è quella di «rispondere al bisogno emergente delle nuove generazioni di relazionarsi con la natura, per una pedagogia che si fa promotrice e sostenitrice della biofilia come profonda e imprescindibile base per la costruzione di una crescita equilibrata e rispettosa dell’ambiente». In coerenza con questa visione pedagogica, il dono di questi bulbi potrà essere «un’ulteriore opportunità di offrire ai bambini e alle bambine esperienze esplorative, manipolative e di ricerca scientifica».

Nella giornata odierna, giovedì 16 marzo, l’assessore al decentramento Federico Benini e l’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia hanno consegnato i primi 80 bulbi ad altrettanti bimbi entusiasti, pronti a prendersene cura giorno dopo giorno, con l'auspicio di vederli presto sbocciare e colorare il cortile della scuola. Il progetto coinvolgerà anche i nidi comunali di San Bernardino, "La Piuma", San Felice, Pindemonte, Golosine e le scuole dell'infanzia comunali Bottagisio e Barbarani.

«Sulla scia del successo del "Bulbo day", abbiamo ampliato l'iniziativa alle scuole. - ha spiegato l’assessore Federico Benini - Sono coinvolte tutte quelle che hanno un progetto legato all’ambiente e alla coltivazione, per sensibilizzare anche i più piccoli sull'importanza del verde come elemento a favore dell'ambiente e dell'aria che respiriamo». L’assessora Elisa La Paglia ha infine aggiunto: «Questa iniziativa è un’occasione per arricchire l'attività didattica con ulteriori esperienze manipolative ed esplorative».