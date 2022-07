Problemi nel recapito delle bollette, Acque Veronesi posticipa le scadenze

A seguito di alcune verifiche interne, Acque Veronesi ha riscontrato dei disservizi nel sistema di recapito delle bollette con scadenza compresa tra il 29 giugno e il 22 luglio 2022 in alcuni comuni della provincia. Le bollette risultano consegnate oltre il tempo utile per il pagamento. I termini per il saldo di queste bollette sono stati pertanto prorogati, senza addebito di interessi di mora.

Le bollette in scadenza il 29 giugno sono state prorogate al 29 luglio. Quelle in scadenza il 6 luglio sono state prorogate all'8 agosto. E le bollette in scadenza il 18, il 20 e il 22 luglio potranno essere pagate entro il 22 agosto.

Gli utenti possono utilizzare per il pagamento i consueti canali a disposizione: PagoPA; gli sportelli bancomat; l'home banking; i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5; online, con carta di credito, collegandosi al sito web nella propria area riservata; oppure negli sportelli di Acque Veronesi.

Non si segnalano problemi per chi ha l’addebito continuativo in banca o in posta e per le partite Iva.

Per informazioni sono a disposizione gli sportelli di Verona e provincia e il Servizio Clienti (800735300 da rete fissa e 045-2212999 da rete mobile con orario 8-20 dal lunedì al venerdì e 8-13 al sabato).

Acque Veronesi si scusa per il disguido.