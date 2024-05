Spettatori con disabilità divisi dai loro accompagnatori in Arena

Nonostante la condanna per condotta discriminatoria nei confronti di persone con disabilità, la fruibilità degli spettacoli di musica leggera all'interno dell'Arena di Verona rimane ancora un problema. A denunciarlo è ancora l'associazione Luca Coscioni, evidenziando la mancata osservanza delle prescrizioni sull'utilizzo delle pedane rialzate installate in platea per garantire la visibilità dei concerti alle persone con disabilità.

Ciò che sta emergendo da diverse segnalazioni all'associazione Luca Coscioni è l'esclusione degli accompagnatori dalle pedane allestite a seguito della sentenza del tribunale di Verona. «La consulenza tecnica disposta dal tribunale prevede espressamente la presenza sulle pedane sia delle persone con disabilità che dei loro caregiver - ha comunicato l'associazione - Ma Fondazione Arena, Arena di Verona e le società che organizzano i concerti stanno ingiustificatamente costringendo le persone con disabilità ad assistere al concerto da sole, ossia senza il loro accompagnatore accanto. Questa condotta ostacola il diritto delle persone con disabilità di godere appieno dello spettacolo in compagnia e crea per chi ha una disabilità grave un problema di vera e propria mancata assistenza».

L'associazione Luca Coscioni è stata già parte attiva nella tutela dei diritti delle persone con disabilità all'Arena di Verona e ribadisce ancora il proprio impegno per garantire l'effettiva fruibilità degli spettacoli da parte di tutti. «L'Arena di Verona non può continuare ad attuare pratiche discriminatorie nei confronti delle persone con disabilità - ha dichiarato l'avvocato Alessandro Gerardi, legale e consigliere generale dell'associazione - Le pedane rialzate devono essere fruibili dalle persone con disabilità ma anche dai loro accompagnatori. Continueremo a monitorare la situazione e ad agire con fermezza per tutelare i diritti di chi viene ingiustamente discriminato. Raccogliamo, intanto, le segnalazioni che ci stanno pervenendo per valutare una nuova assistenza legale a tutela dei diritti di tutti».