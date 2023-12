Tar pronto a discutere nel merito i ricorsi contro discarica di Sorgà

C'è attesa per l’udienza sulla discarica di "car fluff" nel Veronese. Giovedì prossimo, 7 dicembre, il Tar del Veneto discuterà in merito ai ricorsi proposti dal Comune di Sorgà contro la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla rottamazione di auto. L'impianto dovrebbe sorgere a Sorgà, in località De Morta, e il progetto autorizzato dalla Regione Veneto è stato presentato dalla Rottami Metalli Italia (Rmi).

Non c'è solo il Comune di Sorgà e tutto il territorio circostante ad attendere l'esito dell'udienza di giovedì. C'è anche l'azienda di Castelnuovo del Garda in attesa. Azienda che a luglio di quest’anno ha cambiato proprietà. Rottami Metalli Italia è entrata infatti a far parte del gruppo Rmb di Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, specializzato nel recupero e nella valorizzazione di metalli ferrosi e non ferrosi. «Siamo in attesa della discussione e successiva decisione del Tat per il Veneto - ha dichiarato l'amministratore delegato di Rottami Metalli Italia Camillo Pilati - Rmb è subentrato nella proprietà. Abbiamo fatto esaminare il progetto autorizzato a professionisti e ad accademici di chiara fama, in particolare per le tematiche relative a geologia, idrogeologia e viabilità. I tecnici hanno restituito solo pareri positivi circa gli elaborati progettuali prodotti, confermando quindi la bontà dell’operato dei tecnici della Regione. La nostra società è disponibile a incontrare le amministrazioni provinciali e comunali e la cittadinanza per illustrare il progetto della discarica e le attività del gruppo industriale di cui facciamo parte».

Rmb è attiva dal 1981 per recuperare nuove materie dai rifiuti. Nel panorama industriale europeo il gruppo è una delle principali piattaforme polifunzionali per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Tuttavia non tutti i rifiuti sono riciclabili o riutilizzabili al 100%. Nello specifico, l’attività di frantumazione dei veicoli fuori uso genera ferro, alluminio, altri metalli e plastiche. Ma circa un quarto delle frazioni di scarto non è recuperabile ed è da avviare a smaltimento in discarica. Questa porzione è il cosiddetto "car fluff" e allo stato attuale non esistono sistemi industriali, impianti consolidati o un'industria del riciclo e del riutilizzo capace di impiegare questa frazione residuale. «Non esiste economia circolare senza uno smaltimento controllato - ha aggiunto Pilati - e al momento non è possibile riciclare o riutilizzare ogni frazione prodotta dal circuito della frantumazione dei veicoli fuori uso. È però fondamentale evidenziare che oggi, grazie agli investimenti in ricerca e nella sperimentazione tecnologica, la percentuale di frazioni non recuperabili si attesta intorno al 15-20%, mentre, dieci anni fa, la percentuale di materiali non recuperati era del 30-35%. Dunque, è logico prevedere che nei prossimi anni la percentuale di materiali recuperati e riutilizzati si abbasserà ulteriormente in virtù di nuovi progetti di ricerca e sperimentazione già in corso. Le discariche come quella di Sorgà possano anche essere pensate come un deposito di materia che in un futuro prossimo potrà essere recuperata e riutilizzata in nuovi processi industriali, grazie a tecnologie, impianti e macchine frutto dei progetti di ricerca ora in itinere».