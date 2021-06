Discarica a Sorgà, parere negativo per la valutazione di impatto ambientale

Il comitato tecnico della Provincia di Verona per la valutazione di impatto ambientale (Via) ha dato parere negativo alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi nella località De Morta del comune di Sorgà. La discarica avrebbe dovuto raccogliere il cosiddetto car fluff, ovvero il prodotto dell'attività di frantumazione dei veicoli fuori uso e bonificati ad opera della ditta Rmi.

Una parere tecnico negativo, che si aggiunge ai pareri negativi già espressi a livello politico e amministrativo e che ha fatto saltare di gioia anche il presidente di Coldiretti Verona Daniele Salvagno. «Bene la decisione del comitato tecnico provinciale - ha detto Salvagno - La discarica prevista non poteva avere l'autorizzazione per le numerose difformità e gli impatti ambientali».