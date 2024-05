Discarica di amianto a Ca' Balestra, più di 200 osservazioni al progetto

Sono più di 220 le osservazioni già protocollate in Regione Veneto contro il progetto di discarica di amianto a Ca' Balestra, al confine tra i comuni di Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona. E domani mattina, 10 maggio, si terrà un sopralluogo sul posto della commissione regionale chiamata ad effettuare la valutazione di impatto ambientale dell'impianto.

Carenze progettuali, impatti cumulativi, effetti sull'ambiente e valutazioni sulla non idoneità del sito prescelto sono solo alcune delle critiche mosse al progetto presentato dall'azienda Progeco Ambiente, la quale vorrebbe realizzare a Ca' Balestra un luogo di stoccaggio di rifiuti speciali contenti amianto. Un progetto osteggiato dai due Comuni direttamente coinvolti, ma anche da altre amministrazioni locali, dalle Province di Verona e Mantova, dalla Regione Lombardia, dal Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio e dal comitato di Marmirolo, dal Wwf di Verona, dall'Associazione Medici per l’Ambiente, dalle associazioni produttive di Valeggio sul Mincio, dal Consorzio di Bonifica Veronese, da alcuni gruppi politici, associazioni e scuole di Quaderni e Rosegaferro, da Coldiretti Verona e dalle aziende agricole dei terreni vicini. E in più ci sono i cittadini. «Un vero e proprio movimento popolare di privati cittadini che si sono rivolti ai membri del nostro comitato per essere aiutati ad inviare le proprie osservazioni personali, alcune addirittura scritte a penna - ha fatto sapere il Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio - E tanti sono quelli che hanno messo a disposizione il proprio indirizzo di posta certificata per consentire l’invio entro il termine del 3 maggio. Molta attenzione è stata posta anche alla corretta pubblicazione di tutte le osservazioni, con diverse telefonate alla commissione per segnalare le e-mail mancanti, prontamente recuperate dai protocolli delle pec».

Dal canto suo, il Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio ha prodotto un documento di 71 pagine con osservazioni di varie tipologie, a cui vanno aggiunti uno specifico studio di impatto acustico prodotto dal tecnico del comitato Massimo Donzellini e due estratti dai precedenti studi sugli effetti sulla falda acquifera sottostante dell’adiacente discarica di Ca' Baldassarre del geologo Michele Sommaruga.

E il comitato ha fatto sapere che sarà presente anche domani, quando dalle 10.30 la commissione regionale comincerà il suo sopralluogo sul terreno in cui Progeco Ambiente vorrebbe attivare la discarica. «Insieme a tanti cittadini faremo sentire ancora una volta la voce dei contrari al progetto».