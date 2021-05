Disastro sulla funivia Stresa-Mottarone, Zaia: «Un abbraccio a tutte le famiglie delle vittime»

Il presidente del Veneto ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia che si è verificata in Piemonte: «Garantisco la pronta disponibilità del Veneto ad aiutare in qualunque modo ciò fosse necessario»

«A nome di tutti i Veneti esprimo la vicinanza e il cordoglio al popolo piemontese e al Presidente Cirio per la tragedia della funivia del Mottarone. Un dolore immenso per le vittime e le famiglie che, probabilmente, stavano festeggiando con una bella gita la riapertura». Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo dolore per la tragedia avvenuta in Piemonte, nella quale avrebbero perso la vita 13 persone mentre 3 sono rimaste ferite, tra cui due bambini estratti ancora vivi dalle macerie.

«Rivolgo un abbraccio a tutte le famiglie delle vittime – aggiunge Zaia – e garantisco la pronta disponibilità del Veneto ad aiutare in qualunque modo ciò fosse necessario».